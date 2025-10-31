Panelen om SHL-spelare i OS: ”Den chansen ser jag som 0.0”
Hockeypanelen blickar framåt mot OS men synar också tränarfrågorna i både Timrå och BIK Karlskoga.
- Domen om Rikard Grönborg: ”Förhastad nostalgi”
- ”Inte många var särskilt ledsna när han lämnade”
- Vem ersätter Dennis Hall?
- Tommy Samuelssons framtid: ”Han är inte slut ännu”
- SHL-spelare i OS-truppen? ”Den chansen ser jag som 0.0%”
