Hockeypanelen SHL OS.

Panelen om SHL-spelare i OS: ”Den chansen ser jag som 0.0”

Author image
Ronnie Rönnkvist
Reporter

Hockeypanelen blickar framåt mot OS men synar också tränarfrågorna i både Timrå och BIK Karlskoga.

  • Domen om Rikard Grönborg: ”Förhastad nostalgi”
  • ”Inte många var särskilt ledsna när han lämnade”
  • Vem ersätter Dennis Hall?
  • Tommy Samuelssons framtid: ”Han är inte slut ännu”
  • SHL-spelare i OS-truppen? ”Den chansen ser jag som 0.0%”

