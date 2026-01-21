Henrik Lundqvist: Han är min förstamålvakt i OS

I tre raka OS-turneringar var Henrik Lundqvist den givna målvaktsettan för Tre Kronor. Nu pekar legendaren ut Jesper Wallstedt, 23, som Sveriges förstamålvakt i Italien.

— Jag kommer ihåg själv, jag var 23 och det var mitt första år i NHL, säger Lundqvist till Hockeysverige.se.

Henrik Lundqvist vill se Jesper Wallstedt som förstamålvakt för Tre Kronor i OS.

Foto: Bildbyrån (montage).

Henrik Lundqvist var den stora guldhjälten 2006 och var även förstemålvakt för Sverige i Vancouver 2010 och i Sotji 2014. Hade han fått vara med 2018 i Pyongyang hade han nog också varit given etta då. I årets turnering är det betydligt mer ovisst.

Jacob Markström är den äldsta och mest rutinerade. Samtidigt är Filip Gustavsson en av de klaraste lysande svenska målvaksstjärnorna i NHL. Men det finns också ett tredje namn, Jesper Wallstedt. 23-åringen har exploderat under säsongen och är ett radarpar med Gustavsson i Minnesota Wild till vardags.

— Ja, det är lite spännande på målvaktssidan, tycker jag. Just att du har två killar från samma lag som är med och krigar om platserna. Tittar du på deras siffror är de ganska snarlika, Gustavsson och Wallstedt. Han var verkligen i ropet innan jul, första två månaderna, Wallstedt. Han har spelat otroligt bra men kommit ner lite kanske. Överlag en väldigt stark säsong, så det blir intressant att se hur coacherna tänker där. Är det den unga, nya eller Gustavsson med lite mer rutin? Så här långt verkar de ha splittat ganska mycket så de verkar fungera bra tillsammans. Det är positivt när man går in i sen här turnering. Det känns som att det är två väldigt bra val, säger Henrik Lundqvist.

Han vill Henrik Lundqvist se som målvaktsetta för Tre Kronor

Jesper Wallstedt och Filip Gustavsson har som sagt kamperat ihop i Wild tillsammans den här säsongen. De har spelat 20 respektive 31 matcher och har på dessa snarlika siffror. Det som sticker ut är väl möjligtvis att Wallstedt har en något högre vinstprocent.

Det är också han som Henrik Lundqvist vill se som förstemålvakt för Tre Kronor när OS i Italien drar igång.

— Det här är inte en fråga bara i Sverige utan även när man kollar på de andra lagen så har de flera bra alternativ. Jag tror att det är en dagsforms-fråga coacherna har när man samlas och har två träningar. För om man tittar på siffrorna som Wallstedt och Gustavsson har är de ganska snarlika. Vinstprocenten på Wallstedt är lite högre men ja, jag kanske skulle köra på Wallstedt ändå.

När Henrik Lundqvist spelade sitt första OS, för 20 år sedan, var han just 23 år. Samma ålder som Jesper Wallstedt är i nu. Det var också den säsongen som han etablerade sig i NHL, precis som Wallstedt gör just nu.

— Jag kommer ihåg själv, jag var 23 och det var mitt första år i NHL. Jag hade mycket rutin från landslaget, men just på den här nivån med de bästa spelarna, det var det riktigt stora testet. Det som känns bra för Sveriges del på målvaktssidan är att det finns flera bra alternativ.

