En SHL-spelare är redan uttagen till OS – och det kan faktiskt bli ett gäng till profiler från vår högstaliga som får chansen i den största hockeyturneringen. Här är spelarna från SHL som kan bli aktuella för spel i Vinter-OS 2026.

2016 spelades World Cup och 2025 spelades 4 Nations Face-off. Men 2026 får vi för första gången på tolv år se de största stjärnorna även i OS. Senast det hände var under OS i Sotji, då Kanada vann finalen mot Tre Kronor.

Tolv länder deltar i OS på herrsidan. Turneringen pågår mellan den elfte och 22 februari 2026. 7 februari pausas SHL. SHL tar inte uppehåll över hela OS-turneringen, men tar en paus mellan sjunde och 19:e september förutom att Frölunda möter Växjö i en utbruten match den 10:e februari. Lite beroende på hur långt varje land går i turneringen kan alltså några SHL-spelare missa någon eller ett par matcher i samband med att de olympiska spelen pågår.

Trupperna ska skickas in redan den 31:a december, som senast.

Brynäs:

Damian Clara, Italien

Michal Kempny, Tjeckien

Kommentar: I Brynäs finns faktiskt den enda SHL-spelaren som redan är uttagen till OS, nämligen Damian Clara. Den unge målvakten var en av de sex spelarna som Italien presenterade redan i somras. Den uttagningen var inte bindande på något sätt, men bekräftar ändå att Clara kommer spela OS så länge han inte själv tackar nej eller skulle åka på någon skada. Det kan mycket väl vara så att Brynäsmålvakten blir förstekeeper för värdnationen i OS.

Mäktigt.

Även Michal Kempný kan få spela OS. Han har väl i bästa fall varit godkänd i SHL så här långt, men hans meriter och rutin talar till hans fördel. 35-åringen har förvisso aldrig spelat just OS, men han har varit med i fem VM (världsmästare så sent som 2024) och ett World Cup. Med tanke på att Tjeckien bara har tre (!) backar i NHL just nu är det därför inte helt osannolikt att den status han har i hemlandet gör att han kan få spela OS. Inte heller i Europa vimlar det av tjeckiska backar av hög klass.

Och nej, Nicklas Bäckström kommer inte spela OS.

Damian Clara är redan uttagen.

Djurgården:

–

Kommentar: Om Norge hade varit med i OS hade Djurgården tappat någon eller ett par spelare. Nu har man emellertid ingen som är aktuell för att spela i den största av hockeyturneringar. Och det är väl inte mer än rätt, med tanke på hur hårt man drabbas under JVM.

Frölunda:

Dominik Egli, Schweiz

Kommentar: Dominik Egli borde ligga bra till för att få spela OS. Schweiz har förvisso fyra bra eller riktigt bra NHL-backar (Roman Josi, Jonas Siegenthaler, JJ Moser och Lian Bichsel) men där bakom lär Egli vara en av de spelarna som lägger beslag på en av de fyra återstående backplatserna.

Han kommer förstås inte få samma framstående roll som han får i Frölunda, men med tanke på den kvalitet han trots allt håller i en världsliga som SHL borde han ha gjort sitt för att övertyga förbundskapterna om att han är bra nog för en plats i tredje backpar. Även om konkurrensen för att slå sig in i Schweiz OS-trupp faktiskt är hård.

Färjestad:

Radim Zohorna, Tjeckien

Kommentar: Marian Studenic hade sannolikt varit mer eller mindre given i Slovakiens OS-lag om man går på ren kvalitet, men där har vi fått beskedet att han inte är uttagningsbar. Tråkigt för Studenic såklart, men sannolikt positivt för Färjestad.

Det gör att Radim Zohorna är den enda OS-aktuella spelaren i Färjestads trupp. Den andra tjecken, Roland Knot, bör vara en bit ifrån. Även om han faktiskt spelade OS 2018.

Zohorna har haft en tuff säsong i Färjestad, men har en relativt hög status i hemlandet. Det vore en överraskning om han kommer med, just med tanke på den svaga säsongen, men hans storlek och faktumet att han kan ta en roll som fjärdecenter gör att vi inte kan utesluta det.

Jag ser det inte som osannolikt att han går före en sån som David Tomasek, exempelvis, även fast Tomasek är ordinarie i Edmonton och var betydligt bättre i Färjestad. Jag gissar dock att Tomas Hertl, Filip Chytil (om han är skadefri för en gångs skull), Pavel Zacha och Radek Faksa blir de fyra centrarna. Då har man dessutom Jiri Kulich, Filip Chlapik och Lukas Sedlak som tre andra centeralternativ, även om jag här och nu sätter dem som yttrar i mitt potentiella Tjeckien-lag.

Jag fnulade faktiskt på om jag skulle skriva med Emil Larmi som aktuell, med tanke på att han har några sanslösa VM-insatser bakom sig. Men det krävs nog någon skada för att han ska bli aktuell. Juuse Saros, Ukko-Pekka Luukkonen, Kevin Lankinen och Joonas Korpisalo går nog före här och nu.

Kan Radim Zohorna bli aktuell?

HV71:

Frederik Dichow, Danmark

Kommentar: Om Lukas Rousek haft en dunderstart på säsongen kanske, kanske han hade varit aktuell. Men det har han ju inte haft. Då finns det bara en spelare i HV71 som kan få spela OS och det är Frederik Dichow. Men för hans del är chanserna ganska goda. Frederik Andersen är den givna ettan om han kan hålla sig skadefri för en gångs skull, men bakom honom skulle jag bli förvånad om det inte blir Mads Sögaard och Dichow som tas ut i truppen. Den enda som hotar ordentligt är Sebastian Dahm, som går bra i Klagenfurt. Men med tanke på Dichows ruggiga höst i HV71 ska han såklart gå före.

Dichow var också den givna ettan i vårens VM, och var den som tog Danmark till semifinal efter en helt galen match mot Kanada i kvartsfinalen. Var han inte OS-klar innan den matchen så lär han ha blivit det i samband med den matchen.

Leksand:

Peter Cehlárik, Slovakien

Kommentar: Slovakien har bara fem (!) ordinarie spelare i NHL just nu. Det fanns en tid då man hade tvåsiffrigt antal superstjärnor men den tiden är verkligen förbi. De har dessutom bara tio spelare i AHL. Och inte har man speciellt många spelare i SHL heller. Där är siffran fyra. Och eftersom Marian Studenic inte kommer bli uttagen, och knappast Michal Svrcek heller, är vi nere på två. Och då torde de två spelarna vara så gott som givna i truppen. Konkurrensen är så pass svag, helt enkelt.

Därmed bör Peter Cehlárik vara given. Han var med vid OS 2022, och eftersom Slovakien har så pass få NHL-spelare innebär det att man helt enkelt är högaktuell även 2026 i hans läge. Även fast han inte haft någon kanonstart på säsongen i Leksand, rent spelmässigt.

Cehlárik är rent av en möjlig kapten i OS.

Linköping:

Jakub Vrána, Tjeckien

Kommentar: Jakub Vrána har varit en av säsongens stora snackisar i SHL. Och en riktig dunderbesvikelse. Han har producerat alldeles för dåligt, det har snackats om problem utan för isen (som förvisso dementerats) och förra veckan blev han till och med petad i en match för sitt Linköping. Dessutom petades han från Tjeckiens första landslagstrupp för säsongen.

Men jag kan inte komma ifrån tanken att han ändå är OS-aktuell. Tjeckien har som sagt inte allt för många stjärnforwards att välja bland, och Vrána har ändå en X-faktor. Det var inte allt för längesedan han trots allt var en av Tjeckiens bästa NHL-forwards.

Skulle jag gissa så kommer han inte spela OS. Men jag utesluter det inte.

Jakub Vrána.

Luleå:

–

Kommentar: Luleå har ingen OS-aktuell spelare. Eftersom man inte har någon spelare från något mindre hockeyland, och de finländaren man har helt enkelt har varit för dåliga, finns det ingen chans/risk att någon kommer plockas ut.

Malmö:

–

Kommentar: Normalt sett har vi ett gäng danska landslagsspelare i Malmö. Men numera har man gått stenhårt på det finska spåret, och oavsett hur bra Lauri Pajuniemi och Janne Kuokkanen är kommer man inte ta sig in i OS-laget.

I våras spelade Joona Ikonen (!!!) av alla VM för Finland. Men inte heller han är såklart aktuell.

För ett par år sedan hade nog både Marek Langhamer och Robin Hanzl, framför allt Langhamer, varit aktuella. Men inte längre. Langhamer var ju en gång i tiden en av Europas allra bästa målvakter, men han har varit för svag sedan flytten till SHL och har nog åtminstone en handfull målvakter före sig i hierarkin.

Rögle:

–

Kommentar: Inte heller Rögle har någon spelare som kommer spela OS. Eftersom Österrike inte är med kommer inte Jamiro Reber spela, annars hade han varit aktuell. Den som är närmast OS-spel nu är väl…Ja, Lubos Horky kanske. Han kom trots allt med i Tjeckiens trupp till Finland Hockey Games, till skillnad från Jakub Vrana. Men 28-åringen har aldrig ens spelat VM för Tjeckien – och kommer inte spela OS.

Skellefteå:

Mikkel Aagaard, Danmark

Oliver Okuliar, Slovakien

Kommentar: Skellefteå kan mycket väl bli laget som drabbas hårdast av att OS ligger runt hörnet. De riskerar nämligen att tappa två bärande forwards under någon match i SHL.

Aagaard är såklart så given man kan vara. Han är en av SHL:s bästa forwards, och även om konkurrensen på forwardssidan i Danmark är hårdare än man kan tro så finns det inget scenario där Aagaard petas. Han var till och med kapten under OS-kvalet. Trots att superstjärnan Nikolaj Ehlers var med.

Okuliar bör också komma med. Speciellt nu när Slovakien tappar Studenic. Han har gjort det bra i SHL så här långt och med tanke på den ytterst svaga konkurrensen om forwardsplatserna i Slovakien har jag svårt att se ett scenario där 14 andra spelare går före honom på den positionen.

Och nej, Oscar Lindberg kommer inte spela OS.

Mikkel Aagaard i Danmarks tröja.

Timrå:

–

Kommentar: Timrå har ju bara svenskar i sin trupp – så de kommer inte tappa någon till OS. De har ju dock spelaren som var kapten för Tre Kronor i den senaste OS-turneringen, 2022, i sin trupp. Då var det Anton Lander som bar ”C:et”. Det kommer han inte göra 2026.

Växjö:

–

Kommentar: Inte heller Växjö har någon OS-aktuell spelare. De har bara spelare från Sverige, USA, Kanada och Finland i sin trupp. Vem är ens närmast OS-spel i Växjös trupp? Den totalt iskalle Eemeli Suomi?

Örebro:

–

Kommentar: Samma sak här, hade Norge varit med i OS hade Örebro fått en eller ett par spelare i OS. Nu kommer de inte få någon. Det är klart att Patrik Puistola har egenskaper som säkert gör honom intressant för landslagsledningen, inte minst med tanke på hur bra han var i VM i våras, men Finland har närmare 20 forwards som är ordinarie i NHL plus några som ligger på gränsen – och jag tror faktiskt att så gott som samtliga dessa spelare går före Puistola.

Även om han nog är den i Örebro som är närmast OS-spel.