Här är Frankrikes trupp i OS 2026

Frankrike har tagit ut sin trupp till OS i Milano/Cortina 2026. I truppen finns fyra spelare med NHL-rutin.

Pierre-Edouard Bellemare är given i truppen.

Foto: Bildbyrån.

Frankrike spelar i den på pappret tuffaste OS-gruppen, och kommer möta medaljkandidaterna Kanada, Tjeckien och Schweiz i sitt gruppspel. Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De tre gruppvinnarna – laget som slutar etta i vardera av de tre grupperna – går direkt till kvartsfinal. Dessutom går det bästa andraplacerade laget (av de tre andralagen) direkt till kvartsfinal. De övriga åtta lagen (de två övriga andralagen plus alla tre tredje- och fjärde­placerade lag) spelar en kvalificeringsomgång för att ta sig till kvartsfinal.

Nu har den förväntade slagpåsen, som tog sig in till turneringen via ett kval förra året, tagit ut sin trupp.

Fem spelare har spelat i Sverige

I Frankrikes lag återfinns fyra spelare med NHL-rutin: Backen Yohann Auvitu och forwards Stephane da Costa, Pierre-Édouard Bellemare och nationens storstjärna Alexandre Texier. Den sistnämnde har gjort åtta poäng på 20 matcher för Montréal den här säsongen. Han är landets enda NHL-spelare just nu.

Den mest meriterade spelaren är emellertid Bellemare, som vi ju också känner från Leksand och Skellefteå, som gjort 700 matcher i NHL. Den franske hockeyikonen spelar numera i Ajoie i Schweiz.

Bellemare och backen Auvitu är också två av fem spelare som spelat sin ishockey i Sverige. Övriga är Sacha Treille, Louis Boudon och Charles Bertrand. Numera spelar ingen i truppen i Sverige, utan spelarna huserar i Nordamerika, Slovakien, Schweiz, Tjeckien, Finland, Ryssland och förstås hemlandet Frankrike.

Det här är första gången sedan OS i Salt Lake City 2002 som Frankrike är med i OS-hockeyn på herrsidan. Då slutade man sist av alla nationer.

Nu inleder de mot Schweiz klockan 12:10 den tolfte februari innan de möter Tjeckien klockan 16:40 dagen därpå och Kanada klockan 16:40 den femtonde februari.

Frankrikes trupp i OS 2026

Målvakter:

Julian Junca, Dukla Michalovce

Antoine Keller, Ajoie

Martin Neckar, Langnau

Backar:

Yohann Auvitu, Vitkovice

Jules Boscq, HPK

Enzo Cantagallo, Marseille

Florian Chakiachvili, Rouen

Pierre Crinon, Grenoble

Hugo Gallet, Kalpa

Enzo Guebey, Davos

Thomas Thiry, Ajoie

Forwards:

Justin Addamo, Jukurit

Pierre-Édouard Bellemare, Ajoie

Charles Bertrand, Sport

Louis Boudon, Jukerit

Kévin Bozon, Ajoie

Stéphane Da Costa, Yekaterinburg

Aurélien Dair, Grenoble

Floran Douay, Lausanne

Dylan Fabre, Ässät

Jordann Perret, Mountfield

Anthony Rech, Rouen

Nicolas Ritz, Angers

Alexandre Texier, Montreal Canadiens

Sacha Treille, Grenoble