Här är Frankrikes trupp i OS 2026

Frankrike har tagit ut sin trupp till OS i Milano/Cortina 2026. I truppen finns fyra spelare med NHL-rutin.
Frankrike spelar i den på pappret tuffaste OS-gruppen, och kommer möta medaljkandidaterna Kanada, Tjeckien och Schweiz i sitt gruppspel. Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De tre gruppvinnarna – laget som slutar etta i vardera av de tre grupperna – går direkt till kvartsfinal. Dessutom går det bästa andraplacerade laget (av de tre andralagen) direkt till kvartsfinal. De övriga åtta lagen (de två övriga andralagen plus alla tre tredje- och fjärdeplacerade lag) spelar en kvalificeringsomgång för att ta sig till kvartsfinal.
Nu har den förväntade slagpåsen, som tog sig in till turneringen via ett kval förra året, tagit ut sin trupp.
Fem spelare har spelat i Sverige
I Frankrikes lag återfinns fyra spelare med NHL-rutin: Backen Yohann Auvitu och forwards Stephane da Costa, Pierre-Édouard Bellemare och nationens storstjärna Alexandre Texier. Den sistnämnde har gjort åtta poäng på 20 matcher för Montréal den här säsongen. Han är landets enda NHL-spelare just nu.
Den mest meriterade spelaren är emellertid Bellemare, som vi ju också känner från Leksand och Skellefteå, som gjort 700 matcher i NHL. Den franske hockeyikonen spelar numera i Ajoie i Schweiz.
Bellemare och backen Auvitu är också två av fem spelare som spelat sin ishockey i Sverige. Övriga är Sacha Treille, Louis Boudon och Charles Bertrand. Numera spelar ingen i truppen i Sverige, utan spelarna huserar i Nordamerika, Slovakien, Schweiz, Tjeckien, Finland, Ryssland och förstås hemlandet Frankrike.
Det här är första gången sedan OS i Salt Lake City 2002 som Frankrike är med i OS-hockeyn på herrsidan. Då slutade man sist av alla nationer.
Nu inleder de mot Schweiz klockan 12:10 den tolfte februari innan de möter Tjeckien klockan 16:40 dagen därpå och Kanada klockan 16:40 den femtonde februari.
Frankrikes trupp i OS 2026
Målvakter:
Julian Junca, Dukla Michalovce
Antoine Keller, Ajoie
Martin Neckar, Langnau
Backar:
Yohann Auvitu, Vitkovice
Jules Boscq, HPK
Enzo Cantagallo, Marseille
Florian Chakiachvili, Rouen
Pierre Crinon, Grenoble
Hugo Gallet, Kalpa
Enzo Guebey, Davos
Thomas Thiry, Ajoie
Forwards:
Justin Addamo, Jukurit
Pierre-Édouard Bellemare, Ajoie
Charles Bertrand, Sport
Louis Boudon, Jukerit
Kévin Bozon, Ajoie
Stéphane Da Costa, Yekaterinburg
Aurélien Dair, Grenoble
Floran Douay, Lausanne
Dylan Fabre, Ässät
Jordann Perret, Mountfield
Anthony Rech, Rouen
Nicolas Ritz, Angers
Alexandre Texier, Montreal Canadiens
Sacha Treille, Grenoble
