Sverige löste Lettland i sin åttondelsfinal i OS-hockeyn. Nu väntar en tuff kvartsfinal mot ett stjärnfyllt amerikanskt motstånd. Hur ser Tre Kronors chanser ut egentligen? I Gol d’Oro försöker Måns Karlsson och Uffe Bodin hitta svagheter i storfavoriten.

– Det är ett mardrömsläge för USA att få Sverige i kvarten, säger Måns Karlsson.

Rasmus Dahlin och hans Tre Kronor har en tuff uppgift framför sig i form av Brock Nelsons USA i kväll.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Sverige är vidare till kvartsfinal i OS-hockeyn och där väntar det tuffaste testet hittills i turneringen. USA kliver in i slutspelet med tre raka segrar, gruppvinst och en andraseed bakom Kanada. De är storfavoriter mot ett Tre Kronor som har blandat och gett i turneringen.

I podcasten Gol d’Oro tittar Uffe Bodin och Måns Karlsson närmare på det svenska motståndet. Och även om det framför allt ser tufft ut från ett svenskt perspektiv konstaterar man att USA hade kunnat få en bra mycket enklare väg framåt än att stöta på Sverige i ett så tidigt skede av slutspelet.

Uffe Bodin menar också att han ”tar USA framför Kanada alla dagar i veckan” givet hur den här turneringen har artat sig. Han ser fler brister i USA:s lagbygge än det kanadensiska.

Kan Sverige rå på en på pappret bättre motståndare och skrälla sig till semifinal? Klockan 21.10 i kväll är det nedsläpp i Milano.

