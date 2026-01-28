Mikael Backlund petades från Tre Kronors OS-trupp – och nobbades även när Leo Carlsson tvingades lämna återbud. Något som inte fallit i god jord hos Calgary Flames GM Craig Conroy.

– Jag förstår inte vad som hänt. Jag är i chock, säger han i Flames Nations podcast.

Petningen av Mikael Backlund upprör i Calgary.

Foto: Bildbyrån.

Mikael Backlund fick inte plats i Tre Kronors ursprungliga OS-trupp, och inte heller när centern Leo Carlsson tvingades kasta in handduken på grund av skada valde Sam Hallam och de övriga att plocka in Calgarys centerveteran. Valet föll istället på en annan veteran, Marcus Johansson, som gjort succé i Minnesota den här säsongen.

Nu riktar Calgarys general manager Craig Conroy vass kritik på flera fronter mot den svenska landslagsledningen.

– Jag blev lite besviken när jag såg det. Jag förstår inte vad som hänt eller…jag är i chock. När Carlsson inte kunde åka trodde jag de skulle välja honom (Backlund). Jag tycker synd om honom, han förtjänar att få åka, säger Conroy i Flames Nations podcast.

”Kunde ha hanterat det annorlunda”

Conroy är också kritisk till hur Tre Kronor hanterat petningen av Backlund.

– Han fick inget samtal utan fick beskedet på TV…Det är inte direkt det bästa sättet. De kunde ha hanterat det annorlunda.

Conroy säger att Backlund verkligen hoppades på att han var första reserv.

– Han hoppades att han skulle vara näst på tur om det skulle bli en skada.

Mikael Backlund har spelat sex VM-turneringar och var även med i World Cup 2016. Han fanns emellertid inte med i OS-truppen i Sotji och ser alltså ut att gå igenom hela karriären utan att få spela OS. Han var lagkapten när Sverige senast vann VM-guld, 2018. Han har också ett VM-silver, tre VM-brons med Tre Kronor samt ett JVM-silver och ett brons från U18-VM på meritlistan i landslagssammanhang.

Sveriges OS-trupp

