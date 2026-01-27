OS-beskedet: Duon uttagna efter skadorna
Det blir ett OS-år ändå för Hampus Lindholm och Marcus Johansson. Tre Kronor meddelar att duon ersätter skadade Jonas Brodin och Leo Carlsson.
Skada efter skada har ställt till det för Sam Hallam och Tre Kronor inför OS-premiären i februari.
Nu, efter att både Leo Carlsson och Jonas Brodin tvingats lämna återbud, meddelar man att två nya spelare skrivs upp i truppen. Det handlar om Hampus Lindholm (Boston Bruins) och Marcus Johansson (Minnesota Wild).
