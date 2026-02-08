Landeskog blir kapten för Tre Kronor

Nu är det bekräftat. Tre Kronors lagkapten i OS blir comebackande Gabriel Landeskog.

Gabriel Landeskog och de övriga har anlänt till Milano.

Foto: Bildbyrån.

Erik Karlsson var kapten i VM 2024. Victor Hedman var kapten i 4 Nations 2025. Rasmus Andersson var kapten i VM 2025. Men dessa tre får flytta på sig nu när Gabriel Landeskog är tillbaka i Tre Kronor-dressen. Colorados lagkapten blir den som får bära ”C:et” även för Tre Kronor i OS-turneringen som drar igång på onsdag.

Det bekräftar Tre Kronor på sociala medier.

Landeskog, som vann VM-guld 2017, kommer göra sina första landskamper sedan 2019. Hans deltagande i OS har varit osäkert till följd av en skada, men nu är det bekräftat att #92 kommer spela för Tre Kronor i storturneringen. Och även om det här är första gången han blir lagkapten för Tre Kronor är kaptensrollen i sig inget ovanligt för Colorado-stjärnan. Han har haft den positionen i Colorado ända sedan han, som tidernas yngste, blev lagkapten redan 2012.

Victor Hedman och Erik Karlsson kommer vara assisterande lagkaptener under turneringen.

Gabriel Landeskog har under hösten gjort sina första grundseriematcher i NHL på över tre år. På 41 framträdanden har 33-åringen gjort 22 poäng (7+15).

Sverige premiärspelar mot värdlandet Italien på onsdag klockan 21:10.

Source: Gabriel Landeskog @ Elite Prospects