Stänger av egna spelaren – efter slagsmål

Pierre Crinon och hans Frankrike spelar åttondelsfinal mot Tyskland i morgon.

Eller ja, inte Pierre Crinon då.

På måndagen kom beskedet att det franska förbundet stänger av sin egen spelare efter det uppmärksammade slagsmålet mot Tom Wilson.

NHL-busen Tom Wilson åkte på stryk av Pierre Crinon. Foto: Bildbyrån

Kanada kölhalade Frankrike med 10–2 i går, då gav Pierre Crinon NHL-busen Tom Wilson rejält med stryk. Nu väljer det franska ishockeyförbundet att stänga av sin egen spelare.

Det är slutspelat för resten av mästerskapet, oavsett hur det går i morgondagens match. Det meddelar förbundet i ett pressmeddelande.

”Pierre Crinons provokativa uppträdande när han lämnade isen, trots att han just blivit utvisad för slagsmål, är ett tydligt brott mot den olympiska andan och undergräver även värderingarna inom vår sport”, skriver de i uttalandet.

Det som ledde till bråket var att Pierre Crinon valt att tidigare ge sig på storstjärnan Nathan MacKinnon. 30-årige Crinon tränas till vardags av Pelle Hånberg i Grenoble i den franska ligan.