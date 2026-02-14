Erik Karlsson: ”Det är en billig utvisning”

Lucas Raymond gick från hjälte till syndabock när han tog en sen utvisning mot Slovakien. Efter gruppspelsmatchen i OS får han nu stöd av Erik Karlsson.

– Idag var det han, jag har varit där många gånger. Det är bara att gå vidare, säger 35-åringen i TV4.

Erik Karlsson stöttar Lucas Raymond efter att han blivit syndabock mot Slovakien. Foto: Bildbyrån (montage).

”Det var längesen man var så här besviken efter en vinst”

Orden kom från Henrik Lundqvist när han, som expert, gav sina tankar direkt efter Sveriges sista gruppspelsmatch i OS. Lucas Raymond hade dessförinnan klivit fram med både mål och assist för att greppa tag om gruppsegern via målskillnad, men tog sedan en förödande utvisning med dryga två minuter kvar.

3–5-målet som följde för Slovakien i powerplay blev avgörande, och gjorde att Sverige missade förstaplatsen, och Raymond blev stor syndabock.

– Onödigt, men vi går vidare, svarar 23-åringen kort när han själv får frågar efter rejäla sågningar från experterna.

Karlsson om Raymond: ”Någon vi behöver”

35-årige Erik Karlsson kom sedan till studion och stod upp för sin lagkamrat.

– Det är inte så mycket att säga. Jag tycker givetvis att det är en onödig utvisning, men det är också en billig utvisning. De väljer att ta den i ett läge… som den är, är det en utvisning? Ibland är det och ibland inte, säger han i TV4.

– Igen, det är inte där vi tappar det. Vi har satt oss själva i den här situationen. Vi ska inte vara här. Nu gör vi det bästa av det. Jag menar han hängde två för att ta oss till 5–2, man kan vända på det så också. Det är bara snöpligt. Vi får pumpa upp honom helt enkelt. Det är en fantastisk spelare, och någon som vi behöver. Idag var det han, jag har varit där många gånger. Det är bara att gå vidare.

Nu får Sverige hoppas att Italien slår Finland. Då kan man sluta tvåa i den jämna B-gruppen.

– Vi var lite mer desperata idag, lite rakare i spelet. Vi var inte rädda för att göra misstag. De kommer att hända, och åker du och väntar på dem så kommer de ändå. Vi är där och backar upp varandra.

– Sen var det mer tryggt spel för oss idag. Det var inte panik, även om vi visste att vi var tvungna att vinna med 5–2. Vi tog oss dit, föll lite på mållinjen, men så är det ibland. Det kan göra en starkare också, och det ska vi se till att det gör oss, säger Karlsson.

