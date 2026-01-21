Efter återbudet – står han näst på tur? ”Varit grym”

Simon Edvinsson har gjort en lysande säsong i Detroit Red Wings.

Men Lucas Raymonds lagkamrat blev ändå inte uttagen till OS-truppen.

Efter en olycklig skada på Jonas Brodin kan Simon Edvinsson vara aktuell – ändå.

– Han har varit grym för oss och har spelat enormt tunga minuter kväll ut och kväll in, säger stjärnan till Hockeysverige.se.

Simon Edvinsson hyllas av Lucas Raymond. Foto: Montage av bilder från Bildbyrån.

Simon Edvinsson, 22, har de senaste två säsongerna etablerat sig som en viktig back i Detroit. I svensklaget spelar han med landsmän som Albert Johansson, Axel Sandin Pellikka, Elmer Söderblom och Erik Gustafsson.

Inte minst spelar han dock med lagets bäste poängplockare, Lucas Raymond, som var den enda i laget som blev uttagen till OS. För Hockeysverige.se berättar han hur det var att vara den enda i gänget som kommer att få göra den häftiga resan till Italien.

– Jo, men jag tror att alla svenskar som är här borta och spelar vill vara med och representera Sverige i ett OS, säger han och fortsätter.

– Det är här som ledarstaben har ett jobb att ta ut de spelare de tror kommer vara bäst i turneringen. Det är ett bevis på hur många bra spelare vi har här borta och hur hög konkurrensen är. Självklart är det aldrig kul när spelare inte blir uttagna, men jag tror att de förstår också just hur det går till och att det inte är lättåt något håll. Oavsett hur man gör så kommer det bli någon eller några som inte är nöjda med all rätt.

Just Simon Edvinsson var av allt att döma den svensk, utom Raymond, som var närmast att bli uttagen i Detroit Red Wings.

”Han har varit grym för oss”

Stjärnforwarden hyllar sin backkollega.

– Han har varit grym för oss och har spelat enormt tunga minuter kväll ut och kväll in. Han är en jättestor del av vårt lag, säger Raymond.

– Jag tycker att Sverige har några av de bästa backarna i världen och det är enormt hög konkurrens. Men Simon är ung och kommer att ha många chanser att spela i sådana här turneringar.

Tror du att han är aktuell ifall någon behöver lämna återbud på grund av skada?

– Vem som står på reservlistan vet jag faktiskt inte. Men han är grymt viktig för oss, en otroligt duktig spelare. Det är tuff konkurrens med många bra spelare.

Intervjun genomfördes innan besked kom att Jonas Brodin av allt att döma INTE ansluter till OS på grund av skada. Det innebär samtidigt att Sam Hallam nu ska ta ut ytterligare en back till truppen.