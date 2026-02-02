Drömbeskedet: OS är INTE i fara för Landeskog

Gabriel Landeskog må inte göra comeback redan i veckan.

Men Colorado Avalanches huvudtränare Jared Bednar kunde på måndagen ge Sverige ett drömbesked inför OS.

Gabriel Landeskog väntas spela OS-hockey. Foto: Bildbyrån

Colorado Avalanche får klara sig utan skadade stjärnduon Martin Necas och Gabriel Landeskog i nattens match mot Detroit Red Wings. Det beskedet ger tränaren Jared Bednar på måndagens presskonferens.

Men de båda ”borde bli klara för spel i OS”, säger han på samma pressträff. Vidare ger Bednar beskedet att Landeskog skulle kunnat vara redo för spel på fredag, om det hade spelats en match då. Så pass nära är den förmodade OS-kaptenen spel, berättar tränaren enligt NHL-journalisten Corey Masisak.

Stått för en stark comebacksäsong

Gabriel Landeskog var borta med en skada i cirka tre års tid. Trots sin ålder på 33 år, har han kommit tillbaka och visat god form under hösten. 22 poäng på 41 matcher är facitet som kaptenen från Stockholm stått för. Dock åkte han på en skada i matchen mot Florida Panthers den 4 januari, som gjort att han varit utanför rinken sedan dess.

Men av allt att döma ska det nu inte längre finnas någon fara på taket inför OS. Tre Kronor kan därmed räkna med veteranen i Milano.

Source: Gabriel Landeskog @ Elite Prospects