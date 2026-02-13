Damkronorna är klara för OS-semifinal för första gången sedan 2014.

Hanna Olsson och Hilda Svensson blev målskyttarna i kvartsfinalen mot Tjeckien.

– Vilken heroisk insats de gör, säger TV4-experten Sanny Lindström.

Damkronorna är klara för OS-semifinal – efter Hanna Olssons mål mot Tjeckien. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Brons 2002 och silver 2006. Därefter blev det två raka fjärdeplatser för Damkronorna men sedan 2014 har Sverige inte lyckats ta sig vidare till medaljmatcherna. Både 2018 och 2022 blev det förlust i kvartsfinal. I årets mästerskap har Tre Kronor Dam inlett starkt och gick rent genom gruppspelet för att ta sig till OS-kvartsfinal mot Tjeckien. Där jagade Sverige avancemang till semifinal för första gången på tolv år.

Det blev en lite trevande start på kvartsfinalen. Efter att Sverige varit spelförande i alla gruppspelsmatcher blev det nu en helt annan matchbild mot ett tuffare motstånd. Tjeckien drev spelet och satte stor press ner mot den svenska målvakten Ebba Svensson Träff. Damkronorna fick ägna sig åt mycket försvarsspel men klarade det på ett bra sätt. Sverige hotade däremot genom kontringar. Ställningen var däremot 0-0 efter första perioden, där svenska stjärnan Thea Johansson var tydlig med att lagets plan var att ta sig in under skinnet på Tjeckien.

– Det känns som att de är lite tjuriga. Vi försöker ju tjura upp dem lite, vi vill att de inte ska tycka att det är så kul att spela mot oss. Vi är på god väg, men kan göra ännu mer, säger Johansson till TV4, som själv fick sitta i utvisningsbåset efter en tackling redan under matchens första 90 sekunder:

– Det är klart att det är en utvisning, men förhoppningsvis sätter jag mig lite respekt, och även för laget. De ska inte tro att de kommer från den högre gruppen och ska köra över oss utan det kommer att vara tvärtom här.

Hanna Olsson segerskytt för Damkronorna

I andra perioden lyfte Sverige sedan upp sitt spel mer och skapade ett antal heta målchanser. När Damkronorna fick chansen i powerplay kom även första målet. Maja Nylén Persson och Hilda Svensson spelade över till Hanna Olsson som drog på ett skott som gick in i öppet mål sedan Klara Peslarova inte hunnit med i sidledsförflyttningen.

– De ser otroligt bra ut när de flyttar pucken. Den här varianten såg vi mot Tyskland också, då blev det inte mål men nu blir det mål, säger TV4-experten Staffan Kronwall om målet.

Damkronorna fick energi av målet och stod även för en stark mittperiod där de hade flera chanser att även utöka sin ledning, men då stod Peslarova i vägen. 1-0-ledningen stod sig perioden ut.

I tredje perioden var sedan Tjeckien som pressade på för en kvittering och de tog över matchbilden helt. Damkronorna fick försvara sig gång på gång men Ebba Svensson Träff fortsatte storspela i målet. När Sverige stack upp i ett anfall hade laget även en puck i nät, men målet dömdes bort. Thea Johansson åkte in i målvakten Klara Peslarova och i stället för 2-0 till Sverige blev Johansson utvisad för målvaktsinterference.

– Det är en klantig utvisning i det här prekära läget som Sverige är i, säger Sanny Lindström och får medhåll av Staffan Kronwall:

– Jag håller med, det är slarvigt. Detta är första gången i perioden som man har möjligheten till anfallstid men så drar man på sig en utvisning i stället. Det är en onödig och slarvig utvisning, säger Kronwall.

Sverige till OS-semifinal – slår ut Tjeckien

Damkronorna överlevde däremot det numerära underläget sedan Svensson Träff återigen klivit fram med ett antal viktiga räddningar. Tjeckien fick sedan spela powerplay igen i slutminuterna efter ännu en utvisning av Thea Johansson – hennes tredje i matchen. I PP-spelet träffade Tjeckien stolpen men lyckades annars inte få in pucken bakom Ebba Svensson Träff. Sverige spelade väldigt uppoffrande och blockerade ett stort antal skott samtidigt som Svensson Träff klev fram och räddade ALLT när pucken väl gick igenom till målet.

Trots en stor press av Tjeckien i slutet kunde Damkronorna säkra semifinalplatsen sedan Hilda Svensson gjort mål i tom kasse. Det blir 2-0 till Sverige sedan Ebba Svensson Träff räddat alla 29 skott för att hålla nollan i kvartsfinalen.

Därmed är Sverige klara för sin första semifinal i OS sedan 2014 och de jagar även sin första OS-medalj sedan det historiska silvret 2006. Det är ännu oklart vilka som Damkronorna kommer att få möta i semifinal, då detta var den första kvartsfinalen att avgöras.

Tjeckien – Sverige 0–2 (0-0,0-1,0-1)

Tjeckien: –

Sverige: Hanna Olsson, Hilda Svensson.

