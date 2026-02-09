Damkronorna kan fira gruppvinsten i kavaj.

Efter Italiens seger mot Japan är det redan klart att Sverige vinner gruppen och därmed troligtvis undviker Kanada eller USA i kvartsfinal.

Ulf Lundbergs damkronor kan fira gruppvinsten på sin spellediga dag. Foto: Bildbyrån

Tre Kronor Dam har fått en nästintill felfri start på OS i Milano. De inledde med att vinna nyckelmatchen mot Tyskland med 4-1 innan värdnationen Italien besegrades med 6-1. Under söndagen städades även Frankrike även med 4-0 och Damkronorna säkrade därmed avancemang till kvartsfinal.

Under måndagen har Sverige en spelledig dag innan de avslutar gruppspelet med att möta Japan i morgon, tisdag. Damkronorna hade däremot fortsatt anledning att följa dagens match mellan Italien och Japan. Ifall Japan skulle vinna dagens match hade det inneburit att morgondagens match mellan Sverige och Japan hade blivit en avgörande match i kampen om att vinna gruppen. Men vid en italiensk seger skulle Damkronorna redan vara klara som gruppsegrare. Detta eftersom att Tyskland och Italien maximalt kan få nio poäng men inte kan passera Sverige som redan har nio poäng och dessutom har fördel i inbördes möten mot tyskorna och italieniskorna.

Damkronorna slipper Kanada eller USA i OS-kvartsfinal

Italien fick en stark start på matchen och tog ledningen med både 1-0 och 2-0 efter dubbla mål av 19-åriga collegespelaren Matilde Fantin. I den andra perioden reducerade Japan men i den tredje perioden dröjde det endast 37 sekunder innan Italien utökade till 3-1 igen. Japan skapade sedan spänning genom att ha millimeterna på sin sida. En puck på mållinjen passerade precis över linjen och godkändes efter videogranskning för 3-2 i matchen, där Luleås Akane Shiga blev målskytt för japanskorna.

Närmare än så kom däremot inte Japan utan värdnationen kunde hålla undan och vinna med 3-2. Därmed släcktes även det japanska hoppet om att nå kvartsfinal, medan Italien tar ett stort kliv mot att spela kvartsfinal på hemmaplan i Milano.

Det innebär att Sverige alltså redan är klara som gruppsegrare i OS och morgondagens match mot Japan blir betydelselös. Därmed undviker Damkronorna med största sannolikhet Kanada eller USA redan i kvartsfinal.

Sverige kommer att ställas mot laget som kommer trea i A-gruppen och i nuläget ser det ut att stå mellan Tjeckien och Schweiz om att komma trea i gruppen.

