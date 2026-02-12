Damkronorna har imponerat på OS med fyra raka vinster och seger i B-gruppen.

Nu är det också klart vilket lag som Sverige kommer att ställas mot i OS-kvartsfinal.

Damkronorna vet nu vilket lag som de kommer att ställas mot i OS-kvartsfinalen. Foto: Reuters/Geoff Burke

Sverige har stått för en riktigt fin OS-turnering så här långt. De inledde med att besegra Tyskland med 4-1 i premiären innan det blev en 6-1-seger mot värdnationen Italien. Sedan avslutade Damkronorna gruppspelet med att vinna mot både Frankrike och Japan med 4-0. Därmed vann Sverige B-gruppen efter att ha tagit fyra raka vinster och haft 18-2 i målskillnad över de fyra gruppspelsmatcherna.

Det har däremot inte varit klart vilket lag som Tre Kronor Dam kommer att möta i OS-kvartsfinalen. Detta eftersom att grupp A ännu inte varit avgjord. Premiärmatchen mellan Finland och Kanada blev uppskjuten på grund av att flera finländskor insjuknade med ett virus och därför fick isoleras i början av mästerskapet. Matchen mellan Finland och Kanada spelades därför inte förrän i dag, torsdag, och resultatet i matchen skulle bli avgörande för vilka som Sverige skulle få möta i kvartsfinal.

Förutsättningarna var glasklara. Vid kanadensisk seger skulle Damkronorna att ställas mot Tjeckien i OS-kvartsfinalen. Men om Finland vann fanns det två olika scenarion. Vid en finländsk vinst under ordinarie tid skulle Sverige få tufft motstånd med Kanada i kvartsfinal. Ifall Finland skulle vinna efter förlängning eller straffar, och således fick två poäng, skulle Sverige få möta just Finland i OS-kvartsfinalen.

Sverige får möta Tjeckien i OS-kvartsfinal

Både Kanada och Finland har blandat och gett hittills i OS och det blev en jämn match. Kanada tog ledningen med 1-0 i slutet av första perioden, ett resultat som stod sig länge. Sedan drog Kanada ifrån och gick upp till en 3-0-ledning i slutet av andra perioden för att döda matchen. Slutresultatet blev sedan 5-0 till Kanada som därmed säkrar andraplatsen, bakom USA, i grupp A.

Det innebär att Tjeckien blir trea i A-gruppen och det kommer därmed att bli Sverige mot Tjeckien i OS-kvartsfinal. Matchen spelas redan i morgon, fredag, med start 16:40.

