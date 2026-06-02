Manuel Ågren rev sitt SHL-avtal för att flytta hem till moderklubben, IK Oskarshamn. Nu pratar han om att få Oscar Engsund att göra samma sak.

Kan Manuel Ågren få hem Oscar Engsund till Oskarshamn? Foto: Bildbyrån (montage).

I slutet av maj slog en rejäl värvningsbomb ner i Hockeyallsvenskan. Manuel Ågren, med gällande SHL-avtal i Växjö, var klar för IK Oskarshamn. En flytt hem till moderklubben där allt började.

Nu kommer en förklaring till flytten – från huvudpersonen själv.

– Jag känner en stark drivkraft att hjälpa till och det finns en drivkraft att spela här bara. Det har det alltid gjort. Att spela i SHL är jättekul, men det är inte på samma sätt som här. Det betyder mycket för mig – men jag vet framför allt hur mycket det betyder för folk här runt omkring. Supportrarna är väldigt inbitna, säger den 32-årige forwarden till Smålandsposten.

Kontraktet är skrivet till 2028 med option på ytterligare ett år, och i IKO återförenas Ågren med en viss Filiph Engsund.

Ågren pratar med Oscar Engsund: ”Jag hoppas”

Manuel Ågren och Filiph Engsund är i samma ålder och kom fram i Oskarshamn samtidigt. Därefter har de spelat ihop i totalt sju säsonger, även en säsong i Djurgården (2021/22).

– Det är skitkul. Jag tycker laget ser bra ut och det är så jävla bra att så många är här och tränar redan nu. Jag blev imponerad. Det ger oss grymma förutsättningar att bygga gruppen från början, säger Ågren om barndomsvännen och förutsättningarna i Hockeyallsvenskan 2026/27.

Men det saknas samtidigt en Engsund.

Oscar Engsund, bror till Filiph, är nämligen kvar i SHL i och med sitt avtal till 2029 med Luleå. Backen vände hem till Oskarshamn och blev kapten 2023, men lämnade efter ett år då klubben åkte ur högstaligan. Frågan är nu om även han får samma idéer som Manuel Ågren?

– Tjatar gör jag väl inte, men vi har pratat om det några gånger. Sedan är det så mycket mer än det. Det är hans liv och beslut. Det är lätt för mig att säga att han ska komma hem. Jag hoppas så klart och det vore skitkul, säger Ågren om Oscar Engsund till Smålandsposten.

