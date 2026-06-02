Så spelas Stanley Cup-finalen 2026

I natt brakar 2026 års Stanley Cup-final mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights i gång. Anthony Trudeau bjuder på en djuplodande analys av bägge lagen samt erbjuder spelschema, poängliga och genomgång av alla lagdelar.

William Karlsson och Sean Walker kommer att gå en hård duell mot varandra när Carolina och Vegas drabbar samman i Stanley Cup-finalen.

Foto: James Guillory-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Fakta: Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights

Carolina Hurricanes: Etta i Metropolitan Division, 113 poäng

* Slog ut Ottawa Senators med 4–0 i matcher i första rundan

* Slog ut Philadelphia Flyers med 4–0 i matcher i andra rudan

* Slog ut Montréal Canadiesn med 4–1 i matcher i konferensfinalen

Vegas Golden Knights: Etta i Pacific Division, 95 poäng

* Slog ut Utah Mammoth med 4–2 i matcher i första rundan

* Slog ut Anaheim Ducks med 4–2 i matcher i andra rundan

* Slog ut Colorado Avalanche med 4–0 i matcher i konferensfinalen

Spelschema: Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights

Svenska datum och tider anges – alla matcher sänds av Viaplay i Sverige

Match 1 – Carolina Hurricanes vs Vegas Golden Knights – onsdag 3 juni kl. 02.00

– Carolina Hurricanes vs Vegas Golden Knights – onsdag 3 juni kl. 02.00 Match 2 – Carolina Hurricanes vs Vegas Golden Knights – fredag 5 juni kl. 02.00

– Carolina Hurricanes vs Vegas Golden Knights – fredag 5 juni kl. 02.00 Match 3 – Vegas Golden Knights vs Carolina Hurricanes – söndag 7 juni kl. 02.00

– Vegas Golden Knights vs Carolina Hurricanes – söndag 7 juni kl. 02.00 Match 4 – Vegas Golden Knights vs Carolina Hurricanes – onsdag 10 juni kl. 02.00

– Vegas Golden Knights vs Carolina Hurricanes – onsdag 10 juni kl. 02.00 Match 5 (vid behov) – Carolina Hurricanes vs Vegas Golden Knights – fredag 12 juni kl. 02.00

– Carolina Hurricanes vs Vegas Golden Knights – fredag 12 juni kl. 02.00 Match 6 (vid behov) – Vegas Golden Knights vs Carolina Hurricanes – måndag 15 juni kl. 02.00

– Vegas Golden Knights vs Carolina Hurricanes – måndag 15 juni kl. 02.00 Match 7 (vid behov) – Carolina Hurricanes vs Vegas Golden Knights – torsdag 18 juni kl. 02.00

Svenskar i lagen

Carolina Hurricanes

–

Vegas Golden Knights

Läget i lagen inför Stanley Cup-finalen

Det skulle vara svårt för någon Stanley Cup-final att nå upp till samma nivå av fiendskap som vi såg i fjolårets repris mellan Florida Panthers och Edmonton Oilers – en tungviktsdrabbning som byggts upp under ett helt år mellan två lag som verkligen avskydde varandra. Men avsaknaden av en inbyggd rivalitet gör inte årets möte mellan två klubbar med diametralt olika filosofier mindre spännande.

Carolina Hurricanes

Carolina Hurricanes har förvandlat sig själva till en stormakt under det snart decennium som gått sedan klubbikonen Rod Brind’Amour återvände till Raleigh som huvudtränare. En framåtblickande organisation som prioriterar skicklig scouting och smart kontraktshantering har gång på gång hittat dolda guldkorn som den finurlige yttern Jackson Blake och den defensivt starke backen Jalen Chatfield, spelare som passar perfekt in i Brind’Amours filosofi om att göra det hårda jobbet rätt för att göra det roliga enkelt. Inget lag har haft en lika hög lägstanivå sedan ”Rod the Bod” tog över.

Frågan om Hurricanes högstanivå har länge varit öppen, men efter att fullständigt ha kört över Montreal Canadiens och därmed suddat ut åratal av besvikelser i Eastern Conference-finalen kanske Carolina inte ens har något tak. För överkörning var precis vad det handlade om, även om en sömnig insats i match ett efter ett NHL-rekord på elva dagars vila mellan andra och tredje rundan, samt två efterföljande förlängningsmatcher, kan ge sken av en jämn serie. Efter den första perioden i premiären vann Carolina målchansmatchen vid spel fem mot fem med förkrossande 129–65 mot det unga Montreal-laget. Efter bara en förlust på tre slutspelsrundor är frågan om något lag ens kan vara mer än ett fartgupp för Hurricanes krigsmaskin.

Seth Jarvis och Sebastian Aho. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Vegas Golden Knights

Vegas Golden Knights, mästare i Western Conference för tredje gången i klubbens korta historia, är å andra sidan väl bekanta med rollen som festförstörare efter att ha svept Presidents’ Trophy-vinnarna Colorado Avalanche i en av de största slutspelsskrällarna på mycket länge. Medan Hurricanes litar på att deras extremt tålmodiga strategi ska skapa utmanarlag år efter år kastar Golden Knights försiktigheten överbord och jagar varje stjärna som ryktas vara tillgänglig på marknaden – och ibland även de som inte är det.

General manager Kelly McCrimmons stora drag på isen den här säsongen var värvningarna av den skicklige och spelintelligente yttern Mitch Marner och toppbacken Rasmus Andersson. Hans djärvaste beslut kan dock ha varit att ersätta Stanley Cup-vinnaren från 2023, Bruce Cassidy, med den frispråkige 700-matchersvinnaren John Tortorella bakom bänken med bara åtta matcher kvar av en blek grundserie. Golden Knights svarade på ”Torts” kaxiga attityd genom att gå 7–0–1, vinna en svag division och säkra hemmaplansfördel under två slutspelsrundor. Sedan dess har laget bara blivit ännu mer imponerande.

Marner plockade isär Anaheim Ducks – och sitt eget rykte som en spelare som inte levererar i slutspelet – för att ta Vegas till den tredje rundan. Där hjälpte hans defensiva skicklighet, tillsammans med de tvåvägsstarka centrarna Jack Eichel och William Karlsson, Golden Knights att neutralisera Nathan MacKinnon (0 poäng vid spel fem mot fem) och Colorados briljanta offensiv. Vegas mästarrutin syntes särskilt tydligt i slutet av matcherna, där laget vann den tredje perioden med sammanlagt 8–3 i mål.

Så vad är egentligen det ”rätta” sättet att bygga en vinnare? Med McCrimmons hänsynslösa aggressivitet eller med hans motpart Eric Tulskys analytiska metod? Med Tortorellas eldiga passion eller Brind’Amours lugna fokus på processen? Med en trupp byggd för att samla så många stjärnor som möjligt eller med ett lag konstruerat för att eliminera varje svag länk?

Svaret får vi när ett av dessa dominanta lag – som inget av dem ännu har varit nära att bli utslaget under vårens slutspel – lyfter Stanley Cup-bucklan.

Inbördes möten

Carolina: 0–2–0

Vegas: 2–0–0

Det är standard att inleda den här delen med en påminnelse om hur länge sedan grundserien faktiskt spelades. Den här gången menar vi det verkligen – mästarna i Metropolitan Division och Pacific Division möttes senast före Halloween.

Det är ändå värt att notera att Vegas vann de två mötena med sammanlagt 10–4 i målskillnad, där Jack Eichel och den skottvillige målskytten Pavel Dorofejev gjorde tre mål vardera. Hurricanes brändes några gånger av svagt målvaktsspel under grundserien, men den ursäkten räcker inte för att förklara hur ensidiga de tidiga säsongsmötena med Golden Knights var. Vegas var ett av endast tre lag som vann Corsi-kampen (oblockerade skottförsök) mot Carolina och dominerade dessutom de farliga målchanserna (66,51 procent förväntade mål) på ett sätt som man sällan ser mot lag coachade av Rod Brind’Amour.

Var det två avvikande resultat tidigt på säsongen mellan lag från olika konferenser – eller en försmak av vad som väntar i Stanley Cup-finalen? Det får vi snart svar på.

Tomas Hertl och Pavel Dorofejev. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Fem bästa poängplockarna

Carolina

Taylor Hall, 16 poäng

Jackson Blake, 15 poäng

Logan Stankoven, 12 poäng

Nikolaj Ehlers, 9 poäng

Seth Jarvis, 8 poäng

Vegas

Mitch Marner, 21 poäng

Jack Eichel, 18 poäng

Pavel Dorofejev, 14 poäng

Ivan Barbasjev, 12 poäng

Brett Howden, 12 poäng

Offensiv

Blakes 53 poäng under grundserien satte ribban för en effektiv, om än inte dominerande, andrakedja tillsammans med Logan Stankoven och Taylor Hall. Men trion har växlat upp rejält under slutspelet. De har tillsammans producerat minst ett mål per match i var och en av de tre första rundorna, där den lille centern Stankoven (9 mål) vuxit fram som en sylvass avslutare samtidigt som den skridskostarke Hall hittat tillbaka till fornstora dagar och oväntat seglat upp som en kandidat till Conn Smythe Trophy. Samtliga tre skrev dessutom in sig i poängprotokollet när Carolina körde över det slitna Montreal Canadiens i fredagens match.

Även om Hall, Stankoven och Blake länge fick bära offensiven när förstakedjans stjärnor Seth Jarvis, Sebastian Aho och Andrej Svetjnikov inte producerade som vanligt, visade Carolinas största namn livstecken i Eastern Conference-finalen. Särskilt lättad lär Svetjnikov ha varit efter att äntligen ha fått utdelning med ett övertidsavgörande. Den fysiske yttern, som bara skjutit sju procent jämfört med 13,2 procent under sin tidigare slutspelskarriär, kommer att spela en viktig roll mot Vegas tunga försvar.

I tredjekedjan blev Nikolaj Ehlers två mål i match två avgörande för att hindra Montreal från att få grepp om serien. Veteranerna Jordan Staal och Jordan Martinook gör grovjobbet för att ge Ehlers möjligheter att skapa magi med pucken, även om de själva inte står för någon större målproduktion. För att Ehlers verkligen ska kunna blomma ut behöver dock Carolinas powerplay få fart. Där gjorde han 29 poäng under grundserien, men enheten fortsatte att hacka mot Canadiens och stannade på tio procents effektivitet i konferensfinalen.

Nikolaj Ehlers. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Medan Carolina förlitar sig på en kollektiv offensiv där Stankoven-kedjan leder vägen – en kedja som dominerat motståndet med 12–3 i mål och 70,34 procent av de förväntade målen – kretsar Vegas anfall betydligt mer kring sina största stjärnor. Mitch Marner, Jack Eichel och lagkapten Mark Stone spelar i olika kedjor. Eichels formation, där han centrar målskytten Pavel Dorofejev (10 mål, delad etta i slutspelet) och den hårdföre kraftforwarden Ivan Barbasjev (83 tacklingar, flest av alla), är direkt skräckinjagande. Det är en kedja som kan spela sig förbi motståndet – eller köra rakt igenom det.

På andrakedjan har Marner (21 poäng, bäst i slutspelet) och succéspelaren Brett Howden (10 mål, delad etta) fyllt poängkolumnerna. Kanske är ändå kedjans största styrka spelet utan puck. Tillsammans med original-Golden Knight William Karlsson sätter Howdens fysiska spel och hans kedjekamraters aktiva klubbor ständigt press på motståndarnas försvar.

Att John Tortorella dessutom kunnat placera Mark Stone och den 24-målsskyttande centern Tomas Hertl i vad som på pappret är Vegas tredjekedja är en lyx som kan visa sig mästerskapsavgörande. Duon låg bakom det blixtsnabba mål som fullbordade Vegas upphämtning från 0–3 i match tre mot Colorado. De rutinerade veteranerna är fortfarande farliga, även om åratal av närkamper framför mål har tagit ut sin rätt på Hertls skridskoåkning. Stone har å andra sidan aldrig varit känd för sin snabbhet. Båda är dessutom viktiga kuggar i ett glödhett powerplay som ligger på 25 procents effektivitet. Stone har gjort fyra av sina fem mål där, medan Hertl stått för sex assist.

Defensiv

Ett kompromisslöst lagförsvar har länge varit grunden för båda dessa lag. För Carolina innebär det en intensiv forecheck i ena änden av isen och ett försvarsspel som stoppar motståndarnas zoninträden i den andra. Jordan Martinook, Jordan Staal, Seth Jarvis samt den storväxta fjärdekedjan med Eric Robinson, Mark Jankowski och den tidigare Golden Knights-spelaren William Carrier är centrala delar av den strategin. Deras fysiska spel och ständiga press är avgörande för Brind’Amours försvarsfilosofi, som bygger på tanken att man inte kan släppa in mål om man aldrig tappar pucken. När Carolina väl gör det förlitar man sig på Jaccob Slavin, vars rykte som defensiv specialist saknar motstycke, och hans backpartner Jalen Chatfield för att släcka bränder i mittzonen.

Ingen i Carolina – eller någon annanstans i NHL – är lika skicklig som Slavin på att stänga ytor och bryta anfall. Men det är den allsidige vänsterfattade backen K’Andre Miller och den snabbe Sean Walker som varit mest framträdande när det gäller att transportera pucken upp i banan. De har varit för snabba och för lugna för att låta motståndarna etablera något längre anfallsspel, och deras förmåga att hela tiden driva spelet framåt har hjälpt Hurricanes till en imponerande målskillnad på 13–3 när de varit på isen, samtidigt som laget kontrollerat mer än 66 procent av de förväntade målen.

När powerplay-specialisten Shayne Gostisbehere och den fysiske rookien Aleksandr Nikisjin dessutom hanterat de återstående minuterna med stor pondus har Carolina en av ligans mest kompletta och effektiva backsidor, kompletterad av ett aggressivt boxplay med 92,5 procents effektivitet.

Jaccob Slavin. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Vegas har fått liknande resultat i sitt boxplay tack vare att man använder stjärnor som Eichel och Marner även i numerärt underläge. Lagets förstapar på backsidan har däremot inte varit lika imponerande. Rasmus Andersson och hans tidigare Calgary-lagkamrat Noah Hanifin spelar enorma minuter tillsammans – flest av alla backpar i slutspelet med 261 minuter och 35 sekunder vid spel fem mot fem – men har samtidigt fått stå emot ett stort tryck. Vegas har blivit utspelat med 97–129 i skott och kontrollerat endast 41,9 procent av de förväntade målen när de varit på isen. Trots det har ingen av dem minusstatistik. Tillsammans står de på plus sju. Carolinas obevekliga press kommer dock att bli ett ordentligt test för deras böj-men-brist-inte-mentalitet.

Resultaten har varit betydligt mer uppmuntrande för Shea Theodore och den gammaldags defensiva backen Brayden McNabb. Vegas har vunnit målchansduellerna med 102–83 när de varit på isen. Paret har varit en grundpelare i Golden Knights sedan klubbens första säsong. Deras vilja att kasta sig framför skott lär dessutom ha gjort dem populära hos Tortorella, vars lag ofta spenderar lika mycket tid liggande i skottlinjen som stående på skridskorna. Theodore har varit särskilt framstående med åtta poäng vid spel fem mot fem, varav tre mål, samtidigt som hans 46 täckta skott är flest av alla kvarvarande spelare i slutspelet.

Kanske kommer den viktigaste delen av Vegas försvarsspel ändå från forwardsgruppen. Klubbarbetet hos Stone, Marner och Karlsson, tillsammans med fysiken hos Barbasjev, Howden och veteranen Nic Dowds fjärdekedja, blir avgörande för att störa Carolinas blixtsnabba spelvändningar.

Rasmus Andersson. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Målvakter

Efter två rundor av oavbruten dominans måste en del traumatiska minnen ha dykt upp hos fansen i Raleigh när Frederik Andersen lämnades utan hjälp och släppte in fem mål mot Montreal i den första matchen. Skulle den 37-årige dansken, som alltid varit briljant genom de två första rundorna med Carolina innan tidens tand hunnit ikapp honom längre fram i slutspelet, återigen falla tillbaka?

Svaret blev, till tusentals Caroliniers lättnad, nej.

Andersen som fullständigt stängde ned Ottawa Senators och Philadelphia Flyers återvände snabbt till Hurricanes målbur (92,5 i räddningsprocent och fem insläppta mål på de fyra sista matcherna) samtidigt som lagkamraterna kvävde Montreals offensiv i de efterföljande matcherna. Danskens arbetsbelastning har varit så lätt som den nästan kan bli med tanke på hur få matcher Carolina behövt för att slå ut sina motståndare, vilket gör att frågetecknen kring hans hållbarhet tills vidare kan läggas åt sidan.

Utan en Hall of Fame-kaliber som Igor Sjestjorkin, Andrej Vasilevskij eller Sergej Bobrovskij på andra sidan kan detta vara den stora och positionssäkra målvaktens bästa chans att skapa sitt eget slutspelsarv.

Frederik Andersen. Foto: AP Photo/Adam Hunger

Carter Hart var en gång i tiden en helt annan typ av målvakt än Andersen. Han förlitade sig i hög grad på sin skridskoåkning och explosiva atletism för att kompensera för en tendens att tappa positionen och släppa in enkla mål.

Efter en skakig och skadefylld start på sin återkomst till NHL efter det två år långa uppehållet som följde på Hockey Canada-rättegången om sexuella övergrepp behövde Hart förtroendet från sin tidigare Flyers-tränare John Tortorella för att få tillräckligt med speltid för att etablera sig som förstamålvakt i Vegas.

Den 27-årige Hart har byggt om sitt spel med bättre vinklar och mindre behov av spektakulära räddningar. Att han fortfarande kan göra de där matchavgörande räddningarna innebär att han nu lever upp till sin enorma potential vid exakt rätt tidpunkt för Golden Knights. Efter en ganska medioker start på slutspelet mot Utah Mammoth har Hart varit lysande med en räddningsprocent på 93,9 under sina tio senaste matcher.

Skador

Hurricanes hade en helt skadefri trupp från och med match tre mot Philadelphia Flyers och drabbades inte av några bakslag mot Montreal Canadiens. De bör vara ett av de piggaste finallagen på många år med tanke på hur få skador de haft och de långa viloperioderna mellan de två första rundorna.

Med de ofta skadedrabbade veteranerna William Karlsson och Mark Stone tillbaka i spel är Vegas enda registrerade skada den fysiske backen Jeremy Lauzon, som missat de två senaste rundorna på grund av en överkroppsskada.

William Karlsson. Foto: George Walker IV/AP Photo/Alamy

Dylan Coghlan har varit utmärkt som Golden Knights femte back i hans frånvaro. Han har noterats för imponerande +8 i plus/minus-statistiken och använt sitt hårda skott för att samla ihop tre poäng på åtta matcher.

Om Lauzon blir spelklar är den bästa möjligheten för honom att ta sig tillbaka in i laguppställningen sannolikt att bilda backpar med högerfattade Coghlan snarare än att ersätta honom.

Mentala faktorer

Hurricanes gjorde definitivt upp med sina demoner från tidigare Eastern Conference-finaler och tystade åtminstone en del av frågorna kring om ett lag som gör saker på ett så okonventionellt sätt, både på och utanför isen, verkligen kan vinna Stanley Cup.

Nu finns det dock ingen tid att slå sig till ro.

Även den mest hängivne Carolina-supportern kan erkänna att slutspelsträdet i Eastern Conference utvecklade sig mycket gynnsamt för Hurricanes. Det kommer sannolikt aldrig att bli så här gynnsamt igen, vilket innebär att pressen är stor på Carolina att fullfölja uppdraget och en gång för alla tysta sina kritiker innan Tampa Bay Lightning, Florida Panthers eller någon annan sovande gigant hittar tillbaka till toppen.

Golden Knights kommer samtidigt att hantera sina egna externa påtryckningar.

Lönetaket är en huvudvärk för klubben och med Pavel Dorofejev som restricted free agent samt Rasmus Andersson som unrestricted free agent utan nya kontrakt väntar sannolikt svåra beslut kring flera nyckelspelare efter säsongen.

Dessutom har turbulensen utanför isen – från Tortorellas vägran att prata med media och det efterföljande straffet till klubbens beslut att inte låta den avsatte Bruce Cassidy söka andra tränarjobb – gjort Vegas impopulärt i stora delar av hockeyvärlden.

För de flesta lag hade sådana omständigheter varit onödiga distraktioner inför en Stanley Cup-final.

För Kelly McCrimmons Golden Knights är det däremot vardag.

Spelarna visste hur hänsynslös organisationen kunde vara och vilket rykte den hade när de skrev på. De gjorde det ändå för möjligheter som den här. Det är svårt att skaka ett lag som redan vet att omvärlden är emot dem, och ännu svårare att skaka en ledargrupp som lyfte Stanley Cup så sent som för tre år sedan.

Jack Eichel. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

X-faktor

Efter en slarvig insats i den första matchen mot Montreal, där hans lag straffades av Canadiens stjärntrio med Cole Caufield, Nick Suzuki och Juraj Slafkovsky för tre mål vid spel fem mot fem, återgick Rod Brind’Amour till en gammal beprövad metod: att låta lagkaptenen Jordan Staal göra livet miserabelt för motståndarnas bästa kedja.

Suzukis kedja gjorde inte ett enda mål vid spel fem mot fem därefter. Staal höll Canadiens till endast 0,45 förväntade mål under de 29 minuter han delade is med Montreals lagkapten.

Tortorella har arbetat på ett liknande sätt med Brayden McNabb och Shea Theodore. Först fick de uppgiften att neutralisera Clayton Keller och Utahs förstakedja, vilket de gjorde framgångsrikt. Därefter riktades fokus mot Nathan MacKinnon, vars kedja visserligen drev spelet men inte lyckades producera mål.

Nu väntar ett viktigt beslut för båda tränarna.

För Brind’Amour handlar det om huruvida Staal ska användas för att neutralisera Jack Eichel eller försöka bryta kemin mellan Mitch Marner och Brett Howden.

För Tortorella handlar frågan om förstaparet ska användas mot Carolinas förstakedja, med Sebastian Aho i centrum och på jakt efter ett offensivt genombrott, eller mot den stekheta Stankoven-kedjan.

Schackspelet i schackspelet har börjat.

Prognos

Det vore orättvist att påstå att Hurricanes fortfarande brottas med exakt samma problem som tidigare år och bara väntar på att rätt motståndare ska avslöja dem. Det här är ett utmärkt lag som förtjänar beröm för sin historiskt dominanta resa till Stanley Cup-finalen, och Carolina har definitivt inga planer på att lägga sig platt bara för att man tagit sig hela vägen hit.

Det förändrar dock inte det faktum att Vegas uppställning av stjärnspäckade tvåvägsforwards är perfekt byggd för att störa Carolinas speluppbyggnad och sätta press på Hurricanes. Carolina har genom åren inte alltid varit särskilt bra på att anpassa sig när det egna, strukturerade systemet stöter på ett motmedel som fungerar.

Golden Knights skickar ännu en förstaseedad motståndare tillbaka till ritbordet och säkrar klubbens andra Stanley Cup-titel.

Vegas Golden Knights vinner serien med 4–2 i matcher.