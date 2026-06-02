LISTA: Alla svenskar som vunnit Stanley Cup

Förra året fick vi en förstagångsvinnare i Jesper Boqvist. Han blev därmed den 47:e svensken att vinna Stanley Cup. I år kan ett 48:e namn komma att adderas till listan.

William Karlsson kan vinna sin andra Stanley Cup-titel.

Ifjol blev Jesper Boqvist svensk nummer 47 att vinna idrottsvärldens kanske mäktigaste pokal – och Gustav Forsling blev den 18:e svensken komma med i klubben bestående av svenskar som tagit hem pokalen två gånger eller fler.

I år kan de få sällskap.

Svenskarna som kan vinna Stanley Cup

Rasmus Andersson har nämligen chansen att bli den 48:e svensken att vinna – och William Karlsson kan bli den 19:e att ta hem Stanley Cup för andra gången. Dessa två är de enda blågula inslagen som kommer finnas med i Stanley Cup-finalen – så länge ingen ytterligare kallas upp från AHL. William Karlsson var med och vann med Vegas 2023.

Bara fem svenska spelare har för övrigt vunnit Stanley Cup fler än två gånger – och dessa fem kommer alltså inte kunna få sällskap 2026.

Senast ett lag vann “cupen” utan svenska inslag var 2014 när Los Angeles Kings tog hem titeln. Skulle Carolina vinna mästerskapet i år bryts alltså den långa sviten med blågula inskriptioner på pokalen.

Alla svenskar som vunnit Stanley Cup

Fyra Stanley Cup-titlar: Stefan Persson, New York Islanders, Anders Kallur, New York Islanders, Nicklas Lidström, Detroit, Tomas Holmström, Detroit.

Tre Stanley Cup-titlar: Niklas Hjalmarsson, Chicago.

Två Stanley Cup-titlar: Tomas Jonsson, New York Islanders, Willy Lindström, Edmonton, Ulf Samuelsson, Pittsburgh, Peter Forsberg, Colorado, Tommy Albelin, New Jersey, Johnny Oduya, Chicago, Marcus Krüger, Chicago, Carl Hagelin, Pittsburgh, Patric Hörnqvist, Pittsburgh, Oskar Sundqvist, Pittsburgh och St Louis, Victor Hedman, Tampa Bay, André Burakovsky, Washington och Colorado, Gustav Forsling, Florida

En Stanley Cup-titel: Mats Hallin, New York Islanders, Mats Näslund, Montreal, Kjell Dahlin, Montreal, Kent Nilsson, Edmonton, Håkan Loob, Calgary, Kjell Samuelsson, Pittsburgh, Tomas Sandström, Detroit, Anders Eriksson, Detroit, Fredrik Olausson, Detroit, Fredrik Modin, Tampa Bay, Niclas Wallin, Carolina, Samuel Påhlsson, Anaheim, Henrik Zetterberg, Detroit, Johan Franzén, Detroit, Niklas Kronwall, Detroit, Mikael Samuelsson, Detroit, Andreas Lilja, Detroit, Viktor Stålberg, Chicago, Joakim Nordström, Chicago, David Rundblad, Chicago, Nicklas Bäckström, Washington, Christian Djoos, Washington, Carl Gunnarsson, St. Louis, Alexander Steen, St. Louis, Gabriel Landeskog, Colorado, William Karlsson, Vegas, Oliver Ekman Larsson, Florida, Kevin Stenlund, Florida, Jesper Boqvist, Florida.