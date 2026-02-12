I dag avgjordes gruppspelet i damernas OS-turnering.

Nu väntar kvartsfinaler och här är en genomgång av hur OS-slutspelet kommer att avgöras.

Nu börjar medaljmatcherna i OS på damsidan. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under torsdagen spelades den uppskjutna matchen mellan Finland och Kanada som avgjorde vilka lag som kommer att få möta varandra i kvartsfinalspelet. Damkronorna gick vidare till slutspel efter att ha gått rent i grupp B med fyra vinster och 18-2 i målskillnad. Som etta i B-gruppen stod det klart att Sverige skulle ställas mot trean från grupp A, men beroende på hur matchen mellan Finland och Kanada slutade kunde Damkronorna få möta antingen Tjeckien, Finland eller Kanada.

Efter Kanadas seger mot Finland står det klart att Damkronorna får möta Tjeckien i kvartsfinal, en match som kommer att spelas redan i morgon (fredag).

Så slutar gruppspelet i OS:

Grupp A:

1. USA 4 matcher +19 12 poäng 2. Kanada 4 matcher +8 9 poäng 3. Tjeckien 4 matcher –7 4 poäng 4. Finland 4 matcher –10 3 poäng 5. Schweiz 4 matcher –10 2 poäng

Grupp B:

1. Sverige 4 matcher +16 12 poäng 2. Tyskland 4 matcher +2 8 poäng 3. Italien 4 matcher –2 6 poäng 4. Japan 4 matcher –7 3 poäng 5. Frankrike 4 matcher –9 1 poäng

Det var redan klart att USA skulle ställas mot värdnationen Italien i kvartsfinal. Efter torsdagens resultat, där Kanada besegrade Finland, är nu även resten av kvartsfinalmötena klara. Sverige kommer alltså att ställas mot Tjeckien medan Kanada får möta Tyskland och Finland ställs återigen mot Schweiz.

Spelschema för damernas slutspel:

Kvartsfinaler:

Fredag 16.40: Tjeckien – Sverige

Fredag 21.10: USA – Italien

Lördag 16.40: Kanada – Tyskland

Lördag 21.10: Finland – Schweiz

Semifinaler:

Måndag 16.40: Lag ej klart – Lag ej klart

Måndag 21.10: Lag ej klart – Lag ej klart

Bronsmatch:

Torsdag 14.40: Lag ej klart – Lag ej klart

Final:

Torsdag 19.10: Lag ej klart – Lag ej klart

