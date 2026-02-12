Prenumerera

Så spelas damernas OS-kvartsfinaler

I dag avgjordes gruppspelet i damernas OS-turnering.
Nu väntar kvartsfinaler och här är en genomgång av hur OS-slutspelet kommer att avgöras.

OS 2026 kvartsfinaler.
Nu börjar medaljmatcherna i OS på damsidan. Foto: Bildbyrån (Montage)

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Under torsdagen spelades den uppskjutna matchen mellan Finland och Kanada som avgjorde vilka lag som kommer att få möta varandra i kvartsfinalspelet. Damkronorna gick vidare till slutspel efter att ha gått rent i grupp B med fyra vinster och 18-2 i målskillnad. Som etta i B-gruppen stod det klart att Sverige skulle ställas mot trean från grupp A, men beroende på hur matchen mellan Finland och Kanada slutade kunde Damkronorna få möta antingen Tjeckien, Finland eller Kanada.

Efter Kanadas seger mot Finland står det klart att Damkronorna får möta Tjeckien i kvartsfinal, en match som kommer att spelas redan i morgon (fredag).

Så slutar gruppspelet i OS:

Grupp A:

1. USA4 matcher+1912 poäng
2. Kanada4 matcher+89 poäng
3. Tjeckien4 matcher–74 poäng
4. Finland4 matcher–103 poäng
5. Schweiz4 matcher–102 poäng

Grupp B:

1. Sverige4 matcher+1612 poäng
2. Tyskland4 matcher+28 poäng
3. Italien4 matcher–26 poäng
4. Japan4 matcher–73 poäng
5. Frankrike4 matcher–91 poäng

Det var redan klart att USA skulle ställas mot värdnationen Italien i kvartsfinal. Efter torsdagens resultat, där Kanada besegrade Finland, är nu även resten av kvartsfinalmötena klara. Sverige kommer alltså att ställas mot Tjeckien medan Kanada får möta Tyskland och Finland ställs återigen mot Schweiz.

Spelschema för damernas slutspel:

Kvartsfinaler:

Fredag 16.40: Tjeckien – Sverige
Fredag 21.10: USA – Italien

Lördag 16.40: Kanada – Tyskland
Lördag 21.10: Finland – Schweiz

Semifinaler:

Måndag 16.40: Lag ej klart – Lag ej klart
Måndag 21.10: Lag ej klart – Lag ej klart

Bronsmatch:
Torsdag 14.40: Lag ej klart – Lag ej klart

Final:
Torsdag 19.10: Lag ej klart – Lag ej klart

Source: OG-W League Page @ Elite Prospects

