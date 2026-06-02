Linus Sjödin förklarar valet: ”Kändes perfekt”

För första gången kommer Linus Sjödin att spela för en annan klubb än Rögle.

Nu öppnar han upp om varför han lämnar moderklubben för Jukurit.

– Någon gång måste man lämna 50-skyltarna bakom sig, berättar 23-åringen för Helsingborgs Dagblad.

Linus Sjödin berättar om avskedet i Rögle.

För några veckor sedan stod det klart att Linus Sjödin lämnar Rögle. Det har under en längre tid spekulerats att forwarden är på väg till den finska klubben Jukurit, uppgifter som bekräftades under gårdagen.

Trots att 23-åringen tillbringat hela sin karriär i moderklubben Rögle kände båda parterna tillslut att det var dags att gå skild vägar.

– Det var väl lite både och. Jag vill inte gå in på för mycket detaljer, men budet [från Jukurit] kom ganska tidigt. Vi velade först fram och tillbaka, sen gick det ganska snabbt och jag fick en bra känsla. Även om jag älskade att spela för Rögle kände jag att jag stod och stampade lite på samma ställe, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Sjödin har spelar tre SM-finaler med klubben, där alla har slutat med förlust.

– Någon gång måste man lämna 50-skyltarna bakom sig och testa någonting annat. Jag är fortfarande ung, kan få en bra roll här och förhoppningsvis utvecklas. Detta kändes helt perfekt.

Känslosamma avskedet: ”Det tuffaste där och då”

Även fast beslutet om att byta fattades tidigt var det allt annat än enkelt att ta farväl av lagkamraterna.

– Att få krama om dem och inte veta om man ska spela med dem igen… det var det tuffaste där och då för mig. Men nu har jag smält de känslorna och fått ny energi, berättar han för HD.

Flytten innebär en stor förändring för Sjödin, det blir första gången han spelar för en annan klubb än moderklubben.

Kontraktet med Jukurit är skrivet över de två kommande säsongerna.

