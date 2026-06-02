Melinda Gates köper in sig i Seattle Kraken

Miljardären Melinda French Gates köper sig in i en NHL-klubb.

Hon är numera delägare i Seattle Kraken.

– Det ska bli spännande att nu få vara närmare idrottsrörelsen här i Seattle, uppger affärskvinnan till ESPN.

Melinda French Gates blir delägare i Seattle Kraken. Foto: Bildbyrån

Under gårdagen meddelade NHL-klubben Seattle Kraken att klubben har fått ytterligare en kvinnlig delägare.

Det är Melinda French Gates som köpt sig in i föreningen.

– I egenskap av mångårig invånare i Seattle betyder det mycket för mig att få chansen att investera i vår stad och dess framtid. Jag är en stor vän av idrottens betydelse och styrka. Efter många år av att ha varit en supporter på håll ska det bli spännande att nu få vara närmare idrottsrörelsen här i Seattle, uppger French Gates.

Nu väntar den 61-åriga delägaren på ett godkännande från NHL-ledningen.

Seattle Kraken leds av majoritetsägaren Samantha Holloway. Nu ansluter även Melinda French Gates som minoritetsägare efter investeringen i NHL-klubben.

Affärskvinnan var tidigare gift med Microsoft-grundaren Bill Gates. Paret skilde sig 2021.

