Sverige förlorade i OS-genrepet

Damkronorna har ett träningsläger i Schweiz inför OS. Som ett genrep inför turneringen träningsspelade Sverige också mot nationen – i en match som förlorades med 3-2.

Hilda Svensson var en av två blågula målskyttar i OS-genrepet.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

Sverige förbereder sig inför OS-turneringen i Italien som drar igång på torsdag med en match mot Tyskland. Damkronorna har under de senaste dagarna haft ett läger i Schweiz med träning och teambuilding.

Under söndagen spelades också en träningsmatch mot alplandet.

Där Damkronorna till slut gick förlorande ur matchen. Målvaktsparet Emma Söderberg och Ebba Svensson Träff fick dela på uppgiften och stod halva matchen var. Där Svensson Träff höll nollan på de nio skotten hon fick mot sig.

De svenska målskyttarna var Thea Johansson och Hilda Svensson. Skotten var 31-20 i fördel för Sverige. Just målskyttet och effektiviteten är något som Damkronorna har pratat mycket om.

Damkronornas lag till OS-turneringen

