Charlie McAvoy är tänkt att vara med i OS för USA:s räkning. I natt blev han sänkt i sista matchen innan turneringen – av tidigare Luleåforwarden Sandis Vilmanis.

Tuff smäll för USA – Charlie McAvoy utgick skadad i sista matchen innan OS.

Foto: Bildbyrån.

Det var i mitten av den första perioden som Charlie McAvoy åkte på en rejäl smäll. Boston-backen var inte uppmärksam i mittzonen och blev då överkörd av Sandis Vilmanis. Florida-spelaren fick en tvåminutersutvisning för en huvudtackling samtidigt som amerikanen blev liggandes.

Efter en stund kunde han ta sig mot omklädningsrummet. Något mer spel blev det däremot inte. Det här var också hans sista match innan det var dags att spela OS för USA. 28-åringen har gjort 39 poäng på 45 matcher den här säsongen och tanken är att han ska ta en stor roll i laget.

Charlie McAvoy had to leave the game after this hit. pic.twitter.com/Qs4e5MNBmj — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 5, 2026

Under 4 Nations FaceOff hade han även ett ”A” på bröstet.

Det återstår nu att se omfattningen av skadan. Och huruvida han kommer att komma till spel i Italien. Där turneringen börjar om mindre än en vecka.

Sandis Vilmanis, som har tre säsonger i Luleå bakom sig, kommer även han att spela för Lettland i OS.

Matchen slutade 5-4 till Boston efter straffläggning.

