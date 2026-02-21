Bröt semifinalen – här är beskedet om stjärnan

Tage Thompson blev målskytt i OS-semifinalen mot Slovakien – men missade tredje perioden. Efter matchen gav coachen Mike Sullivan en uppdatering om den amerikanske stjärnforwarden.

Tage Thompson väntas spela OS-finalen. Foto: Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Tage Thompson tog inte plats i 4-Nations för ett år sedan, men lyckades spela sig in i USA:s OS-trupp. Väl på plats i Milano har Buffaloforwarden imponerat. Inte minst klev han fram i gårdagens 6-2-seger i semifinalen, då han noterade 1+1. Totalt har Thompson gjort 3+1 på fem matcher under turneringen.

Men han missade den tredje perioden av semifinalen. Thompson bröt matchen på grund av en underkroppsskada. Det har ryktats om att han fick ont efter att ha täckt ett skott, men i NBC:s sändning från semifinalen visade de också upp bilder på när han fick en slashing tidigare i matchen.

Efter 6-2-segern gav coachen Mike Sullivan en första uppdatering kring storskytten.

– Vi vilade honom av försiktighetsskäl. V höll honom utanför spel på grund av en underkroppsskada. Så vi får se hur han återhämtar sig, men jag räknar med att han kommer vara redo till matchstart, berättade Sullivan enligt USA Today.

USA möter Kanada i final i morgon, söndag, klockan 14:10.