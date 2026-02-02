Med en dryg vecka kvar till OS-starten i Milano har en av Kanadas centrar blivit skadad. Anthony Cirelli utgick från nattens utomhusmatch mellan sitt Tampa Bay Lightning och Boston Bruins – efter en tung tackling från Mark Kastelic.

Anthony Cirelli skadades av en tackling från Mark Kastelic – en dryg vecka innan OS. Foto: Sportsnet

Det slog gnistor om nattens utomhusmatch mellan Tampa Bay Lightning och Boston Bruins på Raymond James Stadium. Tampa vann den målrika historien med 6–5 efter att ha vänt ett 1–5-underläge till seger efter straffar. Matchen innehöll bland annat ett slagsmål mellan målvakterna Andrej Vasilevskij och Jeremy Swayman – men dessvärre också en skada på en OS-spelare.

Tampas center Anthony Cirelli, uttagen för att spela OS med Kanada, utgick nämligen med en skada.

Klubben gick inte ut med vilken typ av skada Cirelli ådrog sig, men med några minuter kvar av den första perioden fick 28-åringen en tackling av Bruins-forwarden Mark Kastelic i mittzonen. Situationen gjorde att Cirelli såg plågad ut i båset, och han spelade inte ett enda byte efter det.

Cirelli in discomfort on the Lightning bench after a big hit from Kastelic pic.twitter.com/jQHsle2mJ0 — Spoked Z (@SpokedZ) February 2, 2026

Anthony Cirelli skadad – med en dryg vecka kvar till OS

Cirelli avslutade kvällen med två skott, plus ett i plus/minus-statistiken och 6.25 i istid. Tampas coach Jon Cooper, som även leder Kanada i OS, hade ingen uppdatering efteråt.

– Cirelli är en tuff kille. Att han inte kunde komma tillbaka visar tydligt att något inte stod rätt till, säger Cooper enligt ESPN.

– Så förhoppningsvis mår han okej. Det väntar några stora matcher framöver för hans del.

Inför söndagens match hade Cirelli gjort 15 mål och 20 assist för totalt 35 poäng på 48 matcher, med ett snitt på 17.41 i istid.

På den internationella scenen har defensivspecialisten representerat Kanada vid flera tillfällen. Han tog silver i JVM 2017 samt silver i VM 2019. Han ingick även i Kanadas segrande trupp i 4 Nations Face-Off förra året innan han togs ut i OS-truppen inför vinterspelen i Milano senare i februri.

Tampa har två matcher kvar före OS-uppehållet då de tar emot Buffalo Sabres och Florida Panthers natten mot onsdag respektive natten mot fredag.

