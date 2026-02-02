Här börjar stjärnmålvakterna slåss – i utematchen

Jeremy Swayman och Andrej Vasilevskij kastade handskarna i natt. De båda stjärnmålvakterna började slåss i utematchen i Florida som Tampa Bay Lightning vann med 6-5 mot Boston Bruins.

Jeremy Swayman och Andrej Vasilevskij kastade handskarna.

Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images.

NHL fortsätter med sin Stadium Series där det under natten till måndagen spelades en match utomhus i Florida. Victor Hedman gjorde sin comeback efter en lång skadefrånvaro. Veteranbacken spelade strax över tio minuter i sin comeback. Ett viktigt besked för Sverige inför OS-turneringen som är nära förestående.

Matchen slutade 6-5 efter en stark upphämtning av Lightning. Samtidigt var det något annat som stal fokus den här matchen.

I den andra perioden, vid ställningen 5-2 till Boston, möttes målvakterna vid mitten av isen. De kastade handskarna och hamnade sedan i ett handgemäng.

Något som de 64 617 åskådarna uppskattade. Det var också under det korta slagsmålet som målvakterna fick skina. För i övrigt var det de offensiva spelarna som stal showen.

Pendeln svängde rejält i andra perioden

Efter att Tampa Bay tagit ledningen med 1-0 genom Brandon Hagel kom sedan fem raka mål från Boston. Alex Steeves, Morgan Geekie, Viktor Arvidsson, Matthew Poitras och Morgan Geekie igen slog till inom loppet av 18 minuter.

I mitten av den andra perioden började sedan Bruins dra på sig en hel radda med utvisningar. Något som svängde pendeln i matchen.

Oliver Björkstrand, Darren Raddysh och Nick Paul gjorde alla mål i powerplay i slutet av perioden. Därmed var ställningen 5-4 inför den sista akten. Med drygt åtta minuter kvar att spela kom sedan kvitteringen. Nikita Kutjerov, som gjorde sitt fjärde poäng i matchen, satte 5-5.

Det krävdes sedan en straffläggning där Jake Guentzel skickade in segermålet för Lightning.

Source: NHL League Page @ Elite Prospects