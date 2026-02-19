Kaptenens ilska: ”Domarnivån är alldeles för låg”

Lagkapten, Anna Kjellbin, åkte på båda Damkronornas utvisningar i bronsmatchen mot Schweiz. Efter OS-uttåget är hon nu kritisk mot turneringens domare.

– Damhockeyn har utvecklats så mycket. Man måste ha högre krav, säger hon till Expressen.

Damkronornas kapten Anna Kjellbin var inte nöjd med nivån på OS:s domare. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

Redan under gruppspelet av OS 2026 i Milano ställde sig flera frågande till nivån på mästerskapets domare. Inte minst SVT:s Jonas Andersson som menade att den inte matchade spelet, i en intervju med hockeysverige.se. Nu är resan över för Damkronorna i och med 1–2-förlusten mot Schweiz – när bronset stod på spel.

Efter slutsignal riktar lagkapten Anna Kjellbin kritik mot domarna, i Expressen.

– Jag tycker att domarnivån är alldeles för låg. Damhockeyn har utvecklats så mycket. Man måste ha högre krav. Jag är kritiskt mot domarna i hela turneringen. Den är för låg i och med hur mycket damhockeyn har utvecklats, säger hon till tidningen.

Fick båda svenska utvisningarna: ”Kommer ramla oavsett”

Sverige drog på sig två utvisningar i bronsmatchen, varav båda gånger via Kjellbin. Speciellt den första, en crosschecking är PWHL-svensken inte nöjd med.

– Den första är det väl så att jag ska veta att vem som står framför, hon kommer ju ramla oavsett hur hårt jag puttar henne. Eller hur löst jag puttar henne. Och den andra, jag kommer kunna göra samma sak om och om igen och aldrig åka ut, så jag vet inte var de hittar den utvisningen, säger hon till Expressen.

Schweiz enda utvisning i matchen kom med 2.27 kvar, men Damkronorna fick inte in pucken.

– Det är jag och kaptenen Anna Kjellbin som har den dialogen och vi förtjänade verkligen det powerplayet. Domarna gör så gott de kan. Vi fick en rättmätig utvisning och hade läget att trycka in den i powerplay med två minuter kvar, säger han, säger förbundskapten Ulf Lundberg.

