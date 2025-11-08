Djurgården har tagit sig tillbaka till SHL igen efter sin andra sejour i HockeyAllsvenskan.

De åkte även ut ur Elitserien 2012 och Patrick Cehlin minns nu tillbaka på uttåget, bara två år efter att DIF spelade SM-final.

— Lika glad som jag var att spela SM-final och nästan vinna ett SM-guld var det raka motsatsen att åka ur, säger Cehlin till Hockeysverige.se.

Patrick Cehlin minns tillbaka på den tunga säsongen i Djurgården 2011/12. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist (Montage)

Under söndagen kommer ni läsare bjudas på OLD SCHOOL HOCKEY med Patrick Cehlin. Idag scout för Washington Capitals, men innan det en fin karriär som bland annat innehöll VM-spel. En karriär som fick ett avslut som man inte önskar någon.

Redan idag bjuder hockeysverige.se på ett utkast ur intervjun där han berättar om en annan tuff motgång, säsongen 2011/12 då Djurgården åkte ur Elitserien trots ett bra lag på pappret.

— Förmodligen hade vi ett bättre lag på pappret den säsongen än den då vi gick till final.

— Då blev det kvalserien. En otrolig press. Ibland får man inte ihop det och vi lyckades i stort sett inte få ihop någonting. I slutomgångarna i Elitserien var det målskillnad som gjorde att vi hamnade från ingenmansland till kvalserien.

— Vi var i Jönköping och spelade vår sista match. Samtidigt handlade det om matchen mellan MoDo och Linköping där det, som sagt var, till slut handlade om något mål hit eller dit.

Patrick Cehlin: ”Att åka ut med Djurgården…”

I ställer för ingenmansland blev det alltså kvalserien.

— Klart att det var en stor press, men som hockeyspelare gillar man det, att spela matcherna där det verkligen gäller.

— Vi lyckades inte få ihop det i kvalserien heller och att åka ut med Djurgården…

Cehlin tystnar ett tag innan han fortsätter:

— Lika glad som jag var att spela SM-final och nästan vinna ett SM-guld var det raka motsatsen att åka ur.

Vad hände med laget från att Djurgården spelade SM-final till det att ni åkte ur elitserien två säsonger senare?

— Egentligen är det otroligt hur fort det kan gå åt båda hållen. Att spela ur Djurgården…

— Jag har varit djurgårdare sedan barnsben. Att då vara med på den resan var inte kul.

Hur mådde du som person där och då?

— Klart att det var en tuff tid. Dels hade jag en större roll än dom två säsongerna tidigare då jag kommit upp. Jag lyckades inte utveckla min roll fullt ut, men framför allt var det otroligt tufft att vara med på den resan.

Source: Patrick Cehlin @ Elite Prospects