Mikael Samuelsson är en av nio svenskar i ”Triple Gold Club” för att ha vunnit OS-guld, VM-guld och Stanley Cup.

Men nu minns 48-åringen tillbaka på en av karriärens största besvikelser, då han nobbades från OS-truppen 2010 och hamnade i konflikt med förbundskapten Bengt-Åke Gustafsson.

– Jag tycker inte en spelare som eventuellt är på gränsen ska behöva läsa i tidningen att det här är truppen, säger Samuelsson till hockeysverige.se.

Mikael Samuelsson blev inte uttagen av Bengt-Åke Gustafsson till OS-truppen 2010.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Joel Marklund/Bildbyrån (Montage)

På söndag bjuder hockeysverige.se på OLD SCHOOL HOCKEY med OS-, VM- och Stanley Cup-vinnaren, Mikael Samuelsson. Redan idag bjuder vi på ett utkast från intervjun där han berättar om just landslagstiden där han också kom lite på kant med förbundskaptenen, Bengt-Åke Gustafsson, efter att ha blivit nobbad i OS-truppen 2010.

– Jag blev otroligt glad när jag fick det samtalet inför VM 2005. Innsbruck, Österrike. Vi bodde på en jättefin resort, det var vår och jag delade rum med Mattias Norström.

– Daniel Alfredsson var med liksom Sedinarna (Daniel och Henrik), ”Zäta” (Henrik Zetterberg) … Vi hade ett väldigt bra lag.

– Bengt-Åke (Gustafsson) var förbundskapten. Han har gett mig landslagstillfällen, men även tagit bort landslagstillfällen för mig. Vi träffades med ”Legends”, men det är inte så att vi pratar om det som hände. Det har vi lagt bakom oss. Stridens hetta.

– Jag ville mycket, tyckte att jag förtjänade en OS-plats och hörde hemma där. Det blev kanske lite för mycket liv om det där än vad jag hade tänkt. Som spelare och du står framför mikrofoner, hade jag då planerat vad jag skulle säga? Lite grann. Jag visste vad jag sa när jag sa det för jag ville inte bara säga ”Det var tråkigt att jag inte kom med”.

– Det var inte bara att jag tyckte att jag skulle bli uttagen och inte det jag gick i gång på. Utan det var dålig kommunikation.

Johan Holmqvist och Mikael Samuelsson firar VM-guldet 2006.

Foto: Andreas Hillergren/Bildbyrån

Kan du utveckla hur du upplevde det?

– Jag tycker inte en spelare som eventuellt är på gränsen ska behöva läsa i tidningen att det här är truppen. Någon kommunikation hade känts betydligt bättre. ”Hej, vi valde att satsa på den här killen eftersom… Jag förstår att det kanske känns, men nu har vi gjort det här valet.” När jag då läste truppen i Aftonbladet gick topplocket för mig.

Svarade Bengt-Åke Gustafsson på det här?

– Ja, han svarade med ett mejl, men det är inga ”hard feelings” idag.

Mikael Samuelsson: ”Jag hade förväntat mig att vara med”

Säsongen 2005/06 hade Mikael Samuelsson tagit steget över till NHL igen, men framför allt fick han vara med om att vinna både OS- och VM-guld under samma säsong.

– Det var ganska överraskande att jag kom med i OS-truppen. Jag hade en bra säsong i Detroit, men trodde ändå inte att jag skulle vara med i OS. Vid VM kände jag att där hörde jag hemma.

– Jag blev såklart glad och det väldigt bra lag. Dessutom blev jag också lite ”starstruck” första träningen. Framför allt med ”Sudden” (Mats Sundin) och även ”Foppa” (Peter Forsberg). Men då spelade jag i vardagen med ”Holma” (Tomas Holmström), ”Zäta” (Henrik Zetterberg), ”Lidas” (Nicklas Lidström) och Niklas Kronwall. Jag var en av dom nu.

– Tidigare var jag en bit ifrån, men tog kliv under lockoutsäsongen och VM. Jag kände att jag var där och så var min känsla under OS också. Att jag var med och bidrog. Spelade powerplay, vann närkamper… Det här känner du själv som spelare. ”Ge mig förtroende, jag tar det”.

– Det här leder också fram till varför jag blev så arg 2010. Vid OS 2006 var jag lycklig och gjorde fyra poäng på åtta matcher. Vid VM 2006 var jag en framträdande spelare och gjorde nio poäng på åtta matcher.

– Säsongen 2006/07 gick vi till semifinal med Detroit. Där var jag en del i laget. Viktig ibland och mindre viktig andra matcher. Anaheim, som sedan vann Stanley Cup, lyckades slå oss.

– Sedan vann vi 2008 och var i semifinal 2009, men tappade till 3-2 matcher. Jag hade varit i ett av världens bästa och framgångsrika lag och varit med på dom resorna. Jag såg mig inte som en vinnare för vinnare blir man inte bara så där. Det kommer mer som av en vana. 2010 var min bästa säsong poängmässigt. Då gjorde jag 30 mål i NHL.

– Allt det här i kombination. Dels att jag hade en bra säsong dels att jag spelade i Vancouver med Sedinarna. Så apropå förväntningar, jag hade förväntat mig att vara med. Det här var första gången jag kände ”Det här ska bli sjukt kul” innan truppen togs ut. Sedan blev det som det blev, men jag kände att jag var på toppen av min karriär, men fick ändå inte vara med.

Johan Franzén, Henrik Zetterberg, Niklas Kronwall, Mikael Samuelsson och Michael Nylander med VM-bucklan.

Foto: Andreas Hillergren/Bildbyrån

Det måste kännas stort att fått vara med på resan 2006 där Tre Kronor vann både OS- och VM-guld?

– Ja, ja ja… Det har också med att göra att vi åkte ur slutspelet 2006. Vi vann President Trophy i grundserien, men sedan åkte vi ut mot Edmonton.

– Det gjorde att vi fyra kunde åka till VM samtidigt. Vi kände oss inte klara med vår säsong, Kronwall, ”Zäta”, Johan Franzén, Kronwall och jag. ”Vi gör det här tillsammans och åker alla fyra”. ”Lidas” och ”Holma”, som var lite äldre, ville ta det lite lugnt och inte åka.

– När vi kom till VM gav det en skjuts till laget och alla vi fyra var tongivande. Jag var väldigt nervös i semifinalen mot tjeckerna under OS. I finalen var jag inte speciellt nervös. Under VM var jag inte ett dugg nervös vid något tillfälle. Jag kände bara en självsäkerhet. Vi mötte USA i kvarten, Kanada i semi och Tjeckien i en final som vi vann med 4-0.

Hela intervjun med Mikael Samuelsson kommer i OLD SCHOOL HOCKEY på söndag.