Prenumerera

Logga in

Ryktas till ny klubb – bemöter nu uppgifterna: ”Vi får se”

Author image
Frida Bostedt
Praktikant

Följ HockeySverige på

Google news

Förra veckan rapporterade Expressen att William Wiå är klar för en ny klubb. Många trodde att han skulle gå till Djurgården, men 26-åringen uppges flytta till Finland.
– Vi får se här hur det ser ut i framtiden, säger han till LT.

William Wiå uppges vara klar för en finsk klubb
Foto: Caisa Rasmussen / Bildbyrån

William Wiå har gjort sin poängbästa säsong med Södertälje i Hockeyallsvenskan. På 50 matcher har forwarden stått för 24 poäng (13+11). Vid årsskiftet lånade Djurgården in 26-åringen under en tillfällig period, på två matcher i SHL gjorde han en poäng (0+1).

Många spekulerade att Wiå, efter sin fina säsong med Södertälje, skulle ta klivet upp till SHL och fortsätta karriären i Djurgården. Expressen skrev förra veckan att så blir det inte. Istället uppger tidningen att forwarden är klar för en finsk klubb.

Nu svarar Wiå själv på ryktet.

– Jo, jag har läst det, men det är som det är liksom. Vi får se här hur det ser ut i framtiden. Nu vill jag köra klart och ge allt jag kan i den här säsongen. Så får man se vad som händer nästa säsong sedan, säger han till LT.

Innan en eventuell flytt kan ske ska Södertälje in i ett slutspel. Det återstår endast två matcher av grundserien i Hockeyallsvenskan. Med 71 insamlade poäng har Södertälje bara en poäng upp till en plats sex. En sjätteplacering innebär att laget är klara för kvartsfinal utan att behöva spela play in.

Source: William Wiå @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen