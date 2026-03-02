Förra veckan rapporterade Expressen att William Wiå är klar för en ny klubb. Många trodde att han skulle gå till Djurgården, men 26-åringen uppges flytta till Finland.

– Vi får se här hur det ser ut i framtiden, säger han till LT.

William Wiå uppges vara klar för en finsk klubb

Foto: Caisa Rasmussen / Bildbyrån

William Wiå har gjort sin poängbästa säsong med Södertälje i Hockeyallsvenskan. På 50 matcher har forwarden stått för 24 poäng (13+11). Vid årsskiftet lånade Djurgården in 26-åringen under en tillfällig period, på två matcher i SHL gjorde han en poäng (0+1).

Många spekulerade att Wiå, efter sin fina säsong med Södertälje, skulle ta klivet upp till SHL och fortsätta karriären i Djurgården. Expressen skrev förra veckan att så blir det inte. Istället uppger tidningen att forwarden är klar för en finsk klubb.

Nu svarar Wiå själv på ryktet.

– Jo, jag har läst det, men det är som det är liksom. Vi får se här hur det ser ut i framtiden. Nu vill jag köra klart och ge allt jag kan i den här säsongen. Så får man se vad som händer nästa säsong sedan, säger han till LT.

Innan en eventuell flytt kan ske ska Södertälje in i ett slutspel. Det återstår endast två matcher av grundserien i Hockeyallsvenskan. Med 71 insamlade poäng har Södertälje bara en poäng upp till en plats sex. En sjätteplacering innebär att laget är klara för kvartsfinal utan att behöva spela play in.

Source: William Wiå @ Elite Prospects