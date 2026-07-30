Uppgifter: Efter VM-bronset – flyttar till Sverige

Patrick Rørbu Elvsveen uppges vara klar för Mora.

Foto: Bildbyrån/Montage

Mora IK har tolv forwards på kontrakt, varav tio stycken är seniorspelare, inför att laget ska återsamlas när den nya säsongen ska dra igång. Nu uppges klubben dock stärka sin offensiv i förberedelse för den nya säsongen.

Under torsdagen kommer Expressen med uppgifter om att dalaklubben är överens med norrmannen Patrick Rørbu Elvsveen som närmast kommer från spel i Stavanger Oilers. Han skulle i sådana fall bli nästa i raden av norska spelare som Mora har haft de senaste åren. I nuläget har Mora tre norrmän – målvakten Tobias Johansen Breivold, backen Victor Engebråten Kopperstad och forwarden Tobias Aase Stensland – på kontrakt och Patrick Rørbu Elvsveen skulle i sådana fall bli den fjärde norska spelaren i laget.

Patrick Rørbu Elvsveen vann VM-brons med Norge

Rørbu Elvsveen har spelat hemma i Norge hela sin karriär. Han är fostrad i Storhamar och spelade i moderklubben fram till 2023. Han lämnade då för Stavanger Oilers och där har forwarden tagit nästa steg i sin karriär. De senaste säsongerna har 23-åringen förbättrats successivt. Förra säsongen var hans bästa i karriären där Rørbu Elvsveen stod för 23 poäng (11+12) samt var +20 på 42 matcher.

De senaste åren har Patrick Rørbu Elvsveen blivit en regelbunden spelare i det norska landslaget och två år i rad har han blivit uttagen i den norska VM-truppen. Han gjorde VM-debut förra året och tidigare i år var han en del av det norska succélaget som skrällde sig till en historisk bronsmedalj. Han noterades för 0+1 och hade +2 på åtta VM-matcher på vägen till bronset.

Efter sju säsonger i den norska högstaligan uppges den 23-årige forwarden nu alltså flytta till Sverige för spel med Mora i HockeyAllsvenskan .