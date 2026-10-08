Westerlind: "Jag drömmer om PWHL"

Ebba Westerlind är backlöftet som drömmer om spel i PWHL. Foto: Ronnie Rönnkvist

FRÖLUNDABORG/GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)



Svensk hockey får fram många stora framtidsnamn just nu. En av alla dessa är 18-åriga backen från Vänersborg, Ebba Westerlind.



-- För mig har hockeyn alltid varit stort och det enda jag egentligen har levt för. Samtidigt är Vänersborg egentligen en bandystad, säger Ebba Westerlind till hockeysverige.se då vi slagit oss ner i litet konferensrum i Frölundaborg och kommer in på intresset för hockey i just Vänersborg.



Har du själv spelat bandy?

-- Nej, det har jag inte. Jag skulle säga att det var givet med hockey för mig. Pappa har alltid spelat. Sedan har både jag och min storebror (Jacob Westerlind) åkt skridskor sedan vi var små.



Ebba Westerlind var bara 13 år då hon debuterade på seniornivå i Trollhättefallen som då spelade i NDHL.



-- Det var speciellt och första gången jag på riktigt spelade med tjejer i ett tjejlag. Största omställningen var att möta vuxna människor. Jag var så pass liten då, just kommit in i puberteten och hade inte muskelmassa.

-- Jag kommer inte ihåg min första match, men jag var väldig nervös i början och det var mycket nytt.

Foto: Ronnie Rönnkvist Därför valde Ebba Westerlind Frölunda

Inför säsongen 2024/25 valde hon att flytta till Göteborg för spel med Frölunda HC Dam.



-- Frölunda tog kontakt med mig. Sedan fick jag komma hit och provträna. Jag har också varit intresserad av Frölunda sedan dom startade sitt damlag.

-- Vi hade lite kontakt innan jag var här på tryout. Sedan fick jag vara med och träna lite med laget på våren innan jag kom hit.



Tittade du då på olika alternativ?

-- Ja, det var ett par stycken, men det var ganska självklart att jag skulle komma till Frölunda.

-- Frölunda var det lag jag föll för direkt och det var ingen annan som kunde toppa det. Dessutom har jag alltid hejat på Frölunda sedan jag var liten så för mig var det, som jag sa, ett självklart val.



Hanna Olsson, Michelle Karvinen, Andrea Dalen, Paula Bergström… I Frölundas trupp vimlade det av storstjärnor när Ebba Westerlind anslöt till laget.



-- Första gången jag var här och tränade kom jag in i gymmet och fick skaka hand med Michelle och Hanna. Då var det lite handsvett, säger Ebba Westerlind med ett skratt och fortsätter:

-- Att sedan få gå på is med dom var jättekul och inspirerande.



Redan första säsongen i Frölunda blev det debut för henne i SDHL.



-- Den kom lite senare på säsongen eftersom jag hade en skada. Jag tror att det var Leksands IF borta som var min första match och jag var sjukt nervös. Taggad också eftersom jag varit borta ett tag från hockeyn ett tag på grund av skadan.

-- Det kanske inte var min bästa match. Nerverna tog väl över lite, vilket jag tyckte var lite jobbigt. Desto längre tiden gick blev det bättre och bättre. Att sedan fått spela i stora arenorna har varit häftigt och kul.



Guld direkt, hur upplevde du den resan?

-- Det var fantastiskt och hela den gruppen den säsongen var otroliga. Lagsammanhållning, massa kärlek och vi spelade verkligen för varandra. Jag känner att Frölunda som förening är väldigt bra på att svetsa ihop gruppen som lag. Det är en väldigt bra gemenskap i hela föreningen.

Frölundas Maja Helge, Ebba Westerlind, Edit Danielsson och Nellie Svensson jublar med pokalen efter final tre i SDHL mellan Frölunda och Luleå den 16 mars 2025. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Utsågs till U18-VM:s bästa back

Coach senaste två säsongerna i Frölunda har varit nuvarande Förbundskaptenen, Erika Holst.



-- Erika är den första riktiga seniorcoachen jag haft på den här nivån. Hon har också varit en inspiration och hjälpt mig mycket med tips och trix.



SM-guld, två U18-VM, U18-VM:s bästa back… Allt måste gått väldigt fort för dig sedan du kom till Frölunda?

-- Ja, så var det. Jag har inte tänkt så mycket på det utan har ändå försökt njuta av att vara här och nu.

-- Tre år går väldigt fort och allt det här med hockeyn och gymnasiet… Jag tar inget för givet.



Bästa back i U18-VM.

-- Det såg jag inte komma, men det var kul, säger Ebba Westerlind med ett leende.

Ebba Westerlind utsågs till bästa back i U18-VM. Foto: Hasse Edlund



Så här långt den här säsongen har Ebba Westerlind svarat för två mål på fyra matcher.



-- Inledningen har ändå varit bra. Stabil. Jag tycker att jag har kommit in med självförtroende från start.



Och lagets prestation med tanke på att ni ligger sist?

-- Lite svajig kanske. Vi ligger sist och det har vi snackat om i laget. Det är ingen i laget som känner någon stress och tycker inte att vi har spelat så otroligt dåligt som det ser ut i tabellen.

-- Vi var inte nöjda med matcherna mot MoDo. Sedan är det detaljerna i avsluten och allt det där för man måste få in puckarna också.



Jared Cipparone är ny coach, handlar det även om att hans spelidé måste få tid att sätta sig?

-- Ja, precis. Det är mycket nytt, men vi tror på att fortsätter vi göra jobbet kommer det andra komma.

Frölunda har haft en tuff inledningen på SDHL. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Ebba Westerlind flyttar till Nordamerika

Det är redan nu klart att nästa säsong kommer Ebba Westerlind flytta över till USA för att gå på Ohio State University.



-- Jag har haft kontakt med dom ett tag. Det verkade bra och dom berättade om den individuella utveckling och resurser man kan få där. Dessutom är det en väldigt bra liga och att få spela där på liten rink tror jag kan vara väldigt nyttigt.



Redan nu är det tre svenska spelare, Hilda Svensson, Mira Jungåker och Jenna Raunio, som går på Ohio State.



-- Dom trivs jättebra och det blir en liten trygghet för mig att det är så många svenskor där. Det är jättekul.

Mira Jungåker, Jenna Raunio och Hilda Svensson är tre som redan går på Ohio State University.





Hur viktig blir skolan för dig i Ohio?

-- Den blir såklart jätteviktig. Det är ändå fyra år av utbildning som jag ändå kommer att ta seriöst för att få ut något av det också.

-- Det kan också vara ett bra avbrott så det inte bara blir hockey hela tiden.



Är PWHL målet på sikt?

-- Ja, det skulle jag säga och det jag drömmer om just nu.



Vad ser du annars som ditt personliga mål den här säsongen?

-- Först och främst SM-guld såklart. Sedan hade det varit jättekul att kanske få göra en seniorlandslagsdebut.





