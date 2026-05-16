Uppgifter: De jagar Reideborn

Adam Reideborn jagas av Eisbären Berlin, uppger Bild. Den svenska målvakten har utgående kontrakt med SC Bern.

Efter att ha stannat kvar i KHL trots Rysslands invasionskrig mot Ukraina har Adam Reideborn haft svårt att hitta ett hockeyjobb i Sverige igen. Målvakten har de senaste tre säsongerna spelat för Bern i Schweiz. Där har han varit en bra målvakt i ligan och har en räddningsprocent på 91,3 och 2,38 insläppta mål per match på 107 starter.

Till hösten går kontraktet ut och framtiden är därmed osäker.

Nu uppger Bild att det finns intresse i Tyskland. Klubbar i Sverige och Tjeckien är fortfarande tveksamma till att värva honom. Det på grund av det tidigare nämnda beslutet att stanna i Ryssland. Då ska istället de regerande mästarna i Tyskland, Eisbären Berlin, vara sugna på svensken.

Klubben har tappat båda sina målvakter från den gångna säsongen och uppges nu ha siktet inställt på 34-åringen. Adam Reideborn har tidigare aldrig spelat i Tyskland. Under tiden i Sverige spelade målvakten för MoDo och Djurgården i SHL.

