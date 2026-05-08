Växjö Lakers startar damlag: ”Vi menar allvar”

Division 1 får ett nytt lag.

Nu meddelar Växjö Lakers att de startar upp ett damlag.

– Det är jättekul att vi tar det här steget, säger Mikael ”Daggen” Eriksson, klubbens utvecklingschef till lagsidan.

Mikael ”Daggen” Eriksson berättar om satsningen

Växjö Lakers har tagit beslutet att starta ett damlag. Målet är att bredda verksamheten och ge tjejer möjligheten att fortsätta sin karriär inom föreningen.

Att Växjö Lakers startar upp ett damlag är en utveckling som Mikael ”Daggen” Eriksson ser fram emot.

– Det är jättekul att vi tar det här steget. För oss handlar det om långsiktighet och om att bygga upp en damverksamhet som står stadigt över tid. Vi vet i dagsläget inte exakt hur seriestrukturen kommer att se ut till nästa säsong, men det viktiga är att vi kommer i gång och skapar rätt förutsättningar från början, säger Eriksson till klubbens hemsida.

Damlaget kommer börja att spela i Division 1. ”Daggen” berättar att målet är att ta sig så långt, där man på sikt hoppas kunna nå NDHL.

– Det här visar att vi menar allvar. Att det finns en väg framåt och att vi investerar i den, fortsätter utvecklingschefen.

Nils Fälth tar rollen som huvudtränare

Lagets huvudtränare är utsedd, det blir Nils Fälth som får rollen. Samtidigt meddelar Växjö att han får ett övergripande ansvar för hela flicksatsningen i föreningen.

– Anställningen av Nils är ett väldigt viktigt steg för oss och helt rätt i tiden. Han har varit i föreningen länge och gjort ett fantastiskt arbete. Vi är jättenöjda med den resan han varit med och drivit hittills, säger Eriksson till lagsidan.

Fälth har varit i klubbens förening från 2023 och har sen dess tränat både J20- och U19-lagen.

”Ett nytt kapitel tar sin början” skriver klubben på sin sajt.





