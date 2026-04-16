Uppgifter: Säger upp sig – kan få hedersroll i LHC

För några dagar sedan meddelade svenska ishockeyförbundet via Mike Helber att Viggo Björck stängs av från U18-VM.

Nu har Helber sagt upp sig från sin roll som strategisk sportchef, enligt Corren.

Han närmar sig nu en återkomst till klubben som har spenderat många år i.

Mike Helber ser ut att återvända till klubben i hans hjärta. Foto: Bildbyrån

Mike Helber är en respekterad både spelare och ledare från tiden i LHC, och var klubbchef i många år för klubben.

I veckan var han och Svenska ishockeyförbundet i fokus – och var tydliga inför U18-VM. Om Viggo Björck inte vill lämna sitt Djurgården, som han spelar U20-final med, då blir han avstängd från spel i turneringen.

Övriga spelare från finallagen är Marcus Nordmark och Hampus Zirath (Djurgården), samt Bosse Meijer, Adam Nömme, Zigge Bratt och Hjalmar Cilthe (Frölunda).

Därmed kan det bli ett stort bortfall.

”Han är en fantastisk spelare”

Mike Helber uttalade sig i veckan i frågan.

– Han har meddelat vår förbundskapten, Johan Rosén, att han vill fullfölja U20-slutspelet. Jag respekterar hans beslut. Utöver att han är en fantastisk spelare är det en smart ung man som tänker bra och är omgiven av många bra människor, sa Helber till Aftonbladet.

Det kan bli ett av amerikanens sista framträdande i det offentliga i sin roll på förbundet. Efter ett och ett halvt år i rollen ska nu Helber ha sagt upp sig enligt Correns uppgifter.

Tidigare under mars månad rapporterade dessutom Aftonbladet att Helber kommer att återvända till sin tidigare klubb Linköping HC. Därmed kan gå mot sitt 22:a år i LHC, men den här gången kan det bli som ordförande. Det rapporterar Corren.