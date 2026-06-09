Ludvig Rensfeldt kan hamna i Norge efter att ha lämnat Djurgården

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Efter förlusten i åttondelsfinal mot Malmö Redhawks meddelade Djurgården att de går skilda vägar med Ludvig Rensfeldt efter fem säsonger.

Rensfeldt kom till DIF 2021 och stod sedan för sin bästa säsong i SHL -karriären med 31 poäng. Djurgården åkte dock samtidigt ut ur SHL men Rensfeldt valde att stanna kvar och följde med klubben ner till HockeyAllsvenskan . Han har sedan varit assisterande kapten för Djurgården under fyra säsonger och var en nyckelspelare på vägen tillbaka till SHL. Den gångna säsongen hade 34-åringen sedan en mer begränsad roll i Djurgården och stannade på 2+2 på 51 SHL-matcher.

Efter uppbrottet med Djurgården har sedan varit relativt tyst om centerns framtid.

Ludvig Rensfeldt flyttar till Norge

Nu uppges dock Ludvig Rensfeldt vara klar för en ny klubbadress inför den kommande säsongen.

Det är RA Stavanger som skriver att 34-åringen kommer att spela för Stavanger Oilers. Alltså ser Rensfeldt ut att lämna Sverige och i stället fortsätta sin karriär i Norge. Det blir i sådana fall hans blott andra utlandsäventyr, men hans första som senior. Under säsongen 2011/12 spelade han nämligen för Sarnia Sting i den kanadensiska juniorligan OHL.

Ludvig Rensfeldt kommer från Gävle och har Brynäs som moderklubb. Han spelade i Brynäs som junior men lämnade för spel i OHL. Vid återkomsten till Sverige spelade han först för Malmö Redhawks i HockeyAllsvenskan men bytte efter två år till rivalen Rögle . Där var han med och gick upp till SHL 2015 och spelade fyra år i Rögle. Därefter gjorde Rensfeldt ett år i Timrå och två säsonger i Örebro innan flytten till Djurgården 2021.

Totalt har Ludvig Rensfeldt spelat 422 SHL-matcher under sin karriär. Förutom avancemangen med Rögle och Djurgården har Rensfeldt också ett JVM-guld med Sverige från 2012 på meritlistan.