Trotjänaren får inte förlängt kontrakt: ”Väldigt tufft”

Efter fem säsonger i Djurgårdströjan lämnar nu Ludvig Rensfeldt Djurgården.

– Det här beslutet känns väldigt tufft, säger sportsligt ansvarige Niklas Wikegård till klubbens hemsida.

Ludvig Rensfeldt har gjort sin sista match i Djurgården, nu går parterna skilda vägar. Det blev fem raka säsonger för centern i DIF.

– Det här beslutet känns väldigt tufft att ta, men det har tyvärr blivit tid att säga hej då till den bästa tänkbara personen. ”Ludde” har varit här i fem säsonger och har gjort en enorm insats för skölden med sitt hårda slit, sitt värdefulla spel och sitt lugn i omklädningsrummet. Det kommer att bli väldigt svårt att hitta en ny Ludvig Rensfeldt i framtiden, kommenterar Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård till klubbens hemsida.

Totalt har Rensfeldt spelat 302 tävlingsmatcher med klubben och landar på 129 poäng (51+78) under sin tid i föreningen.

Ludvig Rensfeldt: ”Vemodigt att lämna”

Den f.d. assisterande kaptenen var klubben trogen när de åkte ur SHL. Han gjorde därefter tre raka säsonger med Djurgården i Hockeyallsvenskan innan föreningen tog klivet tillbaka till Svenska Hockeyligan.

– Det är vemodigt att lämna, jag har många fina minnen härifrån. Första året vill man helst glömma, men på något sätt gav det mig mycket kraft att vilja göra något stort med Djurgår’n. Jag ville stanna kvar här när vi åkte ner och ställa saker och ting till rätta, berättar Ludvig till lagets sajt och fortsätter:

– För mig har det betytt väldigt mycket att representera Djurgår’n. Jag kom hit och tyckte att det var häftigt att spela i Sveriges största förening framför fantastiska supportrar, men trodde aldrig att jag skulle känna så starkt för klubben som jag gör idag. Det gick ganska snabbt för mig att bli Djurgårdare och den känslan har vuxit för varje dag. Det kommer inte att gå ur mig.

I Rensfeldt sista säsong i Djurgårdströjan blev det fyra poäng (2+2) på 51 matcher.

