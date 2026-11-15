Tvingas lämna - trots succén: "Coachen vill ha mig kvar"

William Worge Kreü är snart tillgänglig på marknaden efter korttidskontraktet i Schweiz.

Strax innan säsongen drog igång satt William Worge Kreü utan kontrakt. Då ringde Ambri-Piotta och sökte en ersättare för skadade Jesse Virtanen. Sedan dess har hösten varit en enda lång succé för Linköping HC-fostrade Worge Kreü som fått stort förtroende i topplaget, med en istid på närmare 20 minuter per match.

– Det har känts betydligt bättre än förväntat, faktiskt. Jag har kommit in och fått en bra roll från start. Jag spelar med (Tim) Heed, vilket så klart har underlättat och han har hjälpt mig från dag ett. Det har inte varit några större problem, tycker jag. Jag har tagit vid där jag slutade i Tyskland förra säsongen, då jag avslutade säsongen på en väldigt hög nivå, berättade han tidigare i höstas .

Nu är den tidigare Färjestad BK-backen Jesse Virtanen tillbaka i spel, och därmed har Worge Kreüs plats i laget försvunnit. Den sista november löper kontraktet ut.

-- Det är jättetråkigt. Jag tycker jag har spelat väldigt bra här nere, så det var synd. Som jag förstod ville både coachen och general managern ha kvar mig. Men jag tror det mycket var en pengafråga. Ambri har inte världens bästa ekonomi tyvärr, så jag tror det var det det föll på.

Hur gick dialogen med ledningen?

-- De ville ha kvar mig och försökte ha kvar mig. Det var väl styrelsens beslut vad jag förstod det. De var tvungna att spara pengar så mycket det går egentligen. De har ganska mycket skulder här nere, så det var mer deras beslut än ledningen.

William Worge Kreü har gjort succé i Schweiz under hösten. Foto: Just Pictures/Alamy

Öppnar för SHL

Trots korttidskontraktet har han inte varit speciellt förvånad över det stora förtroendet han fått.

-- Både och skulle jag säga. Jag vet att det är en jättebra liga, men någonstans efter hur jag slutade förra säsongen i Tyskland så är jag inte förvånad att det gått bra. Sen har ju förtroendet kommit ännu mer sista 8-10 matcherna, där jag spelat över 20 minuter per match. Så det är väl något man fått jobba för också, det har inte kommit gratis.

Ute på markanden igen, vad händer nu?

-- Det är väl nu man har en agent så att säga. Så han får jobba och kolla runt med klubbar, och så folk höra av sig så får man se var det tar vägen framöver.

Är SHL fortfarande aktuellt?

-- Absolut, det är definitivt en möjlighet. Men det ska vara på rätt premisser och klubben ska vilja samma sak som en annan. Man får kolla var man skulle passa in bäst någonstans.

Finns det konkret intresse från SHL-klubbar?

-- Jo, men det vet jag att det gör, det finns det definitivt.

William Worge Kreü stänger ingen dörr för en återförening med Ante Karlsson.

Foto: BILDBYRÃ N

Linköpings-sonen som fostrats i LHC och gjort flera säsonger med "Cluben" i SHL stänger ingen dörr för en återkomst dit.

-- Det är alltid ett alternativ för min del att spela i moderklubben. Det är alltid på tapeten att spela där, det ska jag inte sticka under stol med. Men som jag sa innan, det ska klaffa för dem och det ska klaffa för mig.

Följer du LHC idag?

-- Jag fäljer väl SHL överlag ganska noga skulle jag säga. Jag har spelat på lördagar här nere, men varje torsdagsomgång sitter jag mer eller mindre och kollar de flesta matcher.