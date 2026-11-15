Svensken på skadelistan – igen

Alexanderr Wennberg är skadad igen. Foto: Julio Cortez/AP/Alamy

Foto: Julio Cortez/AP/Alamy

San Jose Sharks fick klara sig utan Alex Wennberg i lördagens bortamöte med Utah Mammoth. Den svenske centern saknades på grund av en överkroppsskada när Sharks till slut vann en målrik tillställning med 6–5 efter straffläggning.

32-åringen missade tidigare under säsongen tio matcher med en överkroppsskada, men gjorde comeback i Sharks två senaste matcher. San Jose-tränaren Ryan Warsofsky bekräftade inför mötet med Utah att Wennbergs nuvarande problem inte är någon ny skada, utan samma besvär som han tidigare haft.

– Det är något vi måste hantera. Vi har tre matcher på fyra dagar framför oss, så det är något vi måste ha koll på. Sedan får vi ett par dagars vila, så förhoppningsvis kan vi ta oss över den här puckeln, sade Warsofsky.

Alexander Wennberg fortfarande mållös

På elva matcher den här säsongen har den svenske landslagscentern noterats för tre assist och ännu inte gjort något mål. Han har i genomsnitt fått drygt 20 minuters istid per match.

Förra säsongen var Wennberg San Jose Sharks tredje bästa poängplockare med 55 poäng på 80 matcher, fördelat på 18 mål och 37 assist.

Wennberg gör sin tredje säsong i San Jose. Han skrev ursprungligen på ett tvåårskontrakt värt tio miljoner dollar med Sharks som unrestricted free agent inför säsongen 2024/25. I januari skrev han sedan på en kontraktsförlängning över ytterligare tre år värd totalt 18 miljoner dollar. Han är nu inne på det första året av det nya avtalet.

Tung säsongsstart för Sharks

Wennberg valdes som 14:e spelare totalt av Columbus Blue Jackets i NHL-draften 2013. Han tillbringade sina sex första NHL-säsonger i Columbus. Hans poängmässigt bästa säsong kom 2016/17, då han noterades för 13 mål och 46 assist, totalt 59 poäng, på 80 matcher.

Därefter har han även representerat Florida Panthers, Seattle Kraken och New York Rangers innan han hamnade i San Jose.

Efter segern mot Utah, där Mason Marchment blev matchvinnare i straffläggningen, står Sharks på 20 poäng efter 22 matcher och ligger femma i Pacific Division. Nu väntar en fyra matcher lång hemmasejour, som inleds med söndagens möte med Nashville Predators.

Utah – San Jose 5–6 (3–1, 1–2, 1–2, 0–0, 0–1)

Utah: Zac Jones 2 (2), Michail Sergatjov (6), Jack McBain (3), Barret Hayton (3).

San Jose: Tyler Toffoli (6), Adam Gaudette (1), Zach Ostapchuk (2), Eric Pohlkamp (1), Dmitrij Orlov (3), Mason Marchment (avg. straff).