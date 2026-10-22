Oväntade drömchansen: ”Blev lite chockad”

William Worge Kreü gör det mesta av sin chans i Ambrì-Piotta.

Foto: Imago/Bildbyrån

Med bara veckor kvar till seriepremiärerna runt om i Europa gick den tidigare SHL -backen William Worge Kreü alltjämt hemma utan någon ny klubbadress. Fjolårssäsongen hade för första gången i karriären spenderats utomlands, där han spenderade merparten av säsongen i det finska bottenlaget Jukurit innan han i februari släpptes till den tyska toppklubben Adler Mannheim.

Efter fyra månader som klubblös kom slutligen telefonsamtalet som Worge Kreü knappt vågat drömma om.

– Jag blev själv lite chockad, säger Worge Kreü och brister ut i ett skratt.

Till följd av en underkroppsskada på Färjestads tidigare guldback Jesse Virtanen hade en öppning plötsligt uppstått på den schweiziska klubben Ambrì-Piottas blålinje – och sportchefen Lars Weibel ville snabbt ha in en pålitlig och fysisk back på ett korttidsavtal.

Valet föll på 26-åringen från Linköping.

– När man tittar på importspelarna i den här ligan är det framför allt poängspelare eller gamla NHL-spelare som hamnar här, kanske inte den spelartyp som jag är. Med det sagt är jag otroligt tacksam och glad över den här chansen. Jag tycker att jag har gjort det väldigt bra än så länge.

Spelade 23 minuter mot regerande mästaren

Worge Kreü har spelat i samtliga 13 matcher för Ambrì-Piotta den här säsongen, noterats för fyra passningspoäng och parats ihop med landsmannen och lagets stjärnback Tim Heed.

– Det har känts betydligt bättre än förväntat, faktiskt. Jag har kommit in och fått en bra roll från start. Jag spelar med (Tim) Heed, vilket så klart har underlättat och han har hjälpt mig från dag ett. Det har inte varit några större problem, tycker jag. Jag har tagit vid där jag slutade i Tyskland förra säsongen, då jag avslutade säsongen på en väldigt hög nivå.

Bara för att svensken spelar på ett korttidskontrakt i klubben betyder det alltså inte att han har hamnat i en utfyllnadsroll i sin nya klubb. I tisdagens match mot regerande mästaren Fribourg-Gottéron, som Ambrì-Piotta vann med 3–2, spelade Worge Kreü närmare 23 minuter och totalt snittar den storvuxne backen nära 19 minuters istid (18:47) per match.

Det är tredje mest bland lagets backar – i ett lag som ligger tvåa i den schweiziska ligan.

– Jag har fått spela viktiga minuter, framför allt i slutet av perioderna. Sedan får jag, som sagt, spela med Tim och vi har varit ett bra första backpar. Båda har gjort det bra och så har det även gått väldigt bra för laget, vilket så klart är väldigt roligt. Att det då också har gått väldigt bra för mig går väl lite hand i hand med det.

William Worge Kreü.

Foto: Just Pictures/Alamy

”En landningsbana, en hockeyarena och tio hus”

Det råder således inga tvivel om att William Worge Kreü trivs som fisken i vattnet i sin nya tillvaro.

– Jag trivs fantastiskt bra. Vädret här nere är magiskt och hockeyn är väldigt rolig. Det påminner lite om hur man spelar i Tyskland, där det kanske går lite långsammare än hemma i Sverige, men där man kanske behöver tänka lite mer, säger han.

Ambrì-Piotta är hemmahörande i den pittoreska lilla orten Quinto i de södra och italienskspråkiga delarna av Schweiz. Orten är belägen i Alperna och har strax över 1 000 invånare. Worge Kreü och hans lagkamrater bor emellertid inte i det lilla samhället.

– Det ligger ungefär en timme norr om Lugano. Men vi bor inte där, utan vi bor en halvtimme söderut i Bellinzona. Ambrì är väl typ en landningsbana, en hockeyarena och tio hus. Vi har nära till Comosjön, Lugano och alla möjliga äventyr. Det är väldigt trevligt, säger han.

William Worge Kreü stortrivs i Ambrì-Piotta.

Foto: Just Pictures/Alamy

Dörren är öppen för SHL

För Worge Kreü var det första gången i hans karriär som han väntade så pass långt in på försäsongen innan han skrev på för något lag. Han berättar att han hade några andra alternativ under sommaren och hösten, men ”inget som lockade riktigt mycket”. I stället valde han att ha is i magen och vänta in något som han verkligen ville testa.

– Jag har haft otroligt bra hjälp av mina agenter som har hjälpt mig att sitta lugnt i båten och försäkra mig om att någonting bra skulle komma förr eller senare. Jag litade helt på dem och på min magkänsla och det blev ju ganska bra i slutändan.

26-åringen har ett långt förflutet i SHL, där han spelade fram till förra säsongen och under sin karriär har samlat på sig 245 grundseriematcher för Linköping och Oskarshamn. Dörren för en återkomst till Sverige är i högsta grad öppen.

– Jag är öppen för att komma hem och skulle gärna spela i SHL, men det är inte alltid upp till en själv. Det ska finnas en klubb som vill ha en och se en i rätt roll. Den chansen uppstod inte i år, men vi får väl se om den gör det nästa år. Jag är absolut öppen för att komma tillbaka till Sverige.

Kontraktet med Ambrì-Piotta sträcker sig till den 26 december. Vad som händer efter det är i skrivande stund oklart för William Worge Kreü – som dock är tydlig med vad han själv hoppas på.

– Jag hade gärna stannat kvar, men det är tyvärr inte upp till mig. Om jag hade fått bestämma, hade jag gärna blivit kvar här hela säsongen.