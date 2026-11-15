Andra spelaren till 1 000 poäng – i klubbens historia

Dallas Stars-forwarden Jamie Benn blev den senaste spelaren att nå 1 000 poäng i NHL:s grundseriekarriär. 37-åringen slog till i den andra perioden av nattens 2–0-seger mot Buffalo Sabres.
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