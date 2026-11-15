NHL

Andra spelaren till 1 000 poäng – i klubbens historia

Publicerad 15 november 2026 10:12
Ben Steiner
Ben Steiner
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Jamie Benn har skrivit in sig i NHL-historien. Dallas Stars lagkapten blev den senaste spelaren att nå 1 000 poäng i grundserien när han nätade i 2–0-segern mot Buffalo Sabres.

Jamie Benn nådde 1 000 poäng för Dallas Stars i natt. Foto: Jerome Miron-Imagn Images
Jamie Benn nådde 1 000 poäng för Dallas Stars i natt. Foto: Jerome Miron-Imagn Images
Foto: USA Today Sports

Dallas Stars-forwarden Jamie Benn blev den senaste spelaren att nå 1 000 poäng i NHL:s grundseriekarriär. 37-åringen slog till i den andra perioden av nattens 2–0-seger mot Buffalo Sabres.

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Den här artikeln handlar om:

Dallas Stars