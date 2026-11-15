Backstjärnans irritation: "Fult och fegt"

Brian Cooper åkte på en tuff smäll mot Timrå.

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Växjö Lakers har hittat rätt i försvarsspelet i de första matcherna efter att man valde att gå skilda vägar med Björn Hellkvist. I torsdags höll man nollan hemma mot Timrå IK, och igår stängde man ner Malmö Redhawks via 2-1 efter att återigen hållit nollan i spel fem mot fem.

– Vi har skalat bort en massa saker och kommit tillbaka till Lakers grunder. Nu spelar vi på det sättet vi gjort i de fem år jag varit här. Det har varit ett par bra matcher nu, en omstart. Och det är klart när vi vinner har vi roligare, säger Brian Cooper.

Ilskan efter smällen

Brian Cooper spelade närmare 21 minuter mot Malmö. Något som kanske kom överraskande efter smällen han åkte på i torsdags.

Det var med cirka tio minuter kvar som William Sörbrand crosscheckade Cooper så han föll över Ludvig Persson i hemmamålet. Ett tilltag Cooper tyckte var både fegt och fult.

– De är i underläge med 0–5 och har pucken. Träng in mig i sarghörnet i stället. Crosschecka mig inte in i vår målvakt, som samtidigt blir orolig för att få 95 kilo över sitt knä och sin fotled, säger Brian Cooper.

– Det kunde slutat mycket värre. Jag kunde ha landat på Ludvigs skridsko och skurit av nån sena. Men jag är lyckligtvis okej och det kändes tillräckligt bra för att spela i dag. Det kommer säkert vara ömt i morgon, men det är vad det är.