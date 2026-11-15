"Då är det inte kul att spela mot Sverige"

Sverige jagar revansch på Kanada i VM-semifinalen. Foto: Ronnie Rönnkvist/Bildbyrån

Semifinal mot Kanada i Dam-VM. Såklart något Sverige har väntat på länge. Det lag som Uffe Lundberg började bygga och som nu Erika Holst utvecklat till ett lag som är starka medaljkandidater ställs nu mot det Kanada som i VM-premiären körde över Damkronorna i två perioder, men där också Sverige i den tredje utmanade på ett imponerande sätt.



-- Jag tror att det handlar om att vi är en tajt grupp, svarar Thea Johansson då hockeysverige.se ber henne förklara varför Sverige är i semifinal.



Thea Johansson fortsätter:

-- Vi gör det för varandra. Ett exempel är hur vi alla blockade skott mot Schweiz. Såklart gick (Hanna) Thuvik, Lina (Ljungblom) och ”Grillen-linen” (Tilde Grillfors) i bräschen för det.

-- Vi spelade ett väldigt uppoffrande spel och så har det egentligen varit genom hela turneringen. Helt enkelt jobbar vi hårt och kämpar för varandra. Jag tror att det absolut är något som gjort att vi kommit hit där vi är nu.

-- Det här kanske man kan se genom hela den här resan vi gjort under senaste fem åren, att vi gör det för varandra.



Första två perioderna i premiären mot Kanada hade mer att önska defensivt. Efter det har ni knappt släppt till några mål bakåt, har ni skruvat på något speciellt för att just justera försvarsspelet?

-- Nej, jag tror att det där var lite mycket respekt första två perioderna. Det är såklart något vi har tagit med oss.

-- Jag tror att vi nu har kopplat bort hjärnorna när det kommer till att visa respekt för motståndarna. Senaste matcherna och även slutet på den mot Kanada har vi absolut bara gått för ”kör, kör, kör” och tro på det vi sagt innan matchen att vi ska göra.

-- Också att vi ska ha ett ryggmärgsbeteende och göra det vi vet att vi är bra på.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Thea Johansson har så här långt svarat för två mål i turneringen.

-- Jag tycker ändå jag gjort det bra. Klart att det är mycket snack om poäng och jag vill såklart bidra framåt. Vår femma i stort och för min egna del har haft det här ”go-et”. Att försöka bryta in framför kassen, skapa någonting, lägga hög forecheck, använda farten, fysiska spelet och trycka ner motståndarna i deras försvarszon.

-- Det har varit helt okej, men som jag sa i början, klart att jag vill göra poäng också. Så är det, men jag får helt enkelt bidra med det jag kan.



Just målskyttet har varit Damkronornas dilemma under många år, men nu rasar det in mål på mål, vad ligger bakom den här utvecklingen?

-- Kan vara att det finns många i det här laget som kan göra mycket mål, absolut. Klart att man får ett självförtroende om man gör så.

-- Jag tror att vi innan matchen mot Schweiz gjort 20 mål och hade tolv målskyttar. Det talar väl klarspråk. Att vi har många som kan göra mål och inte bara är en person som gör alla mål utan att det är utspritt över många.

-- Det kanske är något som absolut talar för att man som lag gör många mål när det är fler som gör dom.



Nu väntar Kanada i semifinalen, vilka lärdomar har du och laget tagit med sig från premiärförlusten?

-- Såklart att inte sitta i utvisningsbåset eftersom Kanada har ett bra powerplay. Det är en sådan grej man tar med sig.

-- Också På det sättet vi avslutade mot Kanada, att om vi spelar på det sättet kan vi vinna mot alla lagen. Inklusive USA och Kanada. Jag tror att vi tar med oss det och att inte visa allt för mycket respekt för Kanada.

-- I stället gå ut, våga spela fysiskt spel och inte försvinna bort från det. Sätta press. Klart att spelförstörande momenten som trippingar, hookingar och sådant är något vi ska försöka hålla oss borta ifrån så mycket vi kan. Man har ansvar för sin klubba och så vidare.

-- Att spela fysiskt och inte visa allt för mycket respekt tror jag är väldigt viktigt även för vårt lag och identitet.





Sverige föll efter en svag första period mot Kanada i gruppspelet.

Foto: BILDBYRÃ N

Är just fysiska spelet viktigt för att få ner farten på Kanada, vilket är en av deras styrkor?

-- Precis. Absolut.



Vad talar för att Sverige spelar VM-final på måndag?

-- Jag tror att våga och, som jag sa, inte visa allt för mycket respekt. Våga spela vårt spel, sätta hög press och trycka ner dom. Inte heller vara nöjda då vi har gjort det i ett eller två byten utan fortsätta trumma på.

-- Sedan tror jag starten kommer bli otroligt viktig. I tillexempel i andra matchen, den mot Finland, hade dom inte ett enda skott på mål första tio, tolv minuterna. Vi tryckte verkligen ner Finland och då är det inte kul att spela mot Sverige. När vi spelar så är vi som allra bäst.

-- Börja matchen tufft, sätta hård forecheck, köra mycket skridskor för att sedan ta det där ifrån, avslutar Thea Johansson.