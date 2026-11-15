Sportchefens larm: "Letar världen över"

Luleå har en tuff skadesituation på backsidan.

Pontus Själin, Pontus Andreasson, Anton Levtchi, Otto Leskinen och sjuke Erik Gustafsson missade alla Luleå Hockeys match mot serieledarna Färjestad BK igår.

En situation som gjorde att sportchef Ulf Engman jagade förstärkning från allsvenska klubbar bara timmar inför matchen.

– Vi försökte få till ett lån, men tiden blev för knapp, säger sportchefen.

Luleå vill värva back

Luleå har gått kort om backar under långa perioder av inledningen på säsongen. Något som Jesper Sellgren menade gjorde att de som spelade även blev lidande av.

– Jag själv känner att speltiden är i överkant av vad jag är bekväm med. Det tar spetsen ur mitt spel och jag kanske spelar i ett jämnt tempo istället för att bränna bort all energi i vissa moment, berättade han för PT tidigare i år.

Hur länge Pontus Själin och Otto Leskinen blir borta är oklart, och vad det är för typ av skador hemlighålls än så länge av Luleå.

– De unga killarna gör det bra, men jag förstår att folk skriker efter värvningar. Att gå runt på så här få seniorbackar håller inte i längden och får vi inte tillbaka någon av de som är skadade snart måste vi ta in någon ny, säger Ulf Engman som bekräftar att man jagar febrilt efter ersättare.

– Det är ett svårt läge. Alla bra spelare är redan under kontrakt och vi kan inte direkt välja och vraka, men vi letar. Världen över.