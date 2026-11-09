Ture Linden flyttar till Finland.

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Inför säsongen 2024/25 plockade Mora in amerikanen Ture Linden som en tilltänkt spetsspelare. Linden var dock skadad och missade stora delar av säsongen, men var annars en bidragande spelare när han väl spelade. Centern stod för 28 poäng på 35 matcher under grundserien i HockeyAllsvenskan och hade därmed näst bäst poängsnitt i laget, bakom Martin Johnsen. I kvartsfinalen mot Djurgården var Linden också tredje bäst i Mora med fyra poäng på sex matcher.

Det blev dock bara en säsong i Mora för Ture Linden som sedan flyttade till Düsseldorfer EG i tyska andraligan. Där gjorde han succé och vann både interna skytteligan samt interna poängligan med 22 mål och 47 poäng på 52 matcher.

Inför årets säsong flyttade Linden sedan till Slovakien där han fortsatt leverera med tolv poäng på 15 matcher för Dukla Trencin. Nu kommer dock det plötsliga beskedet att 29-åringen lämnar klubben .

– Initiativet kom från Ture, eftersom han inte var nöjd med sin position i laget och fick ett erbjudande från den finska högstaligan. Efter en överenskommelse har vi gått med på att släppa Ture, i utbyte mot ekonomisk ersättning. Vi tackar Lindy för allt han gjorde för Trenčín och önskar honom lycka till i sin nya klubb, säger Dukla Trenčíns sportchef Branko Radivojevič i ett uttalande.

Ture Linden köps loss av KooKoo i Finland

Senare presenteras nyheten att det är KooKoo som har köpt loss Ture Linden från sitt kontrakt med Dukla Trencin. Där har han sedan skrivit på ett kontrakt med Liiga-klubben som sträcker sig över resten av årets säsong.

– Linden är en mångsidig spelare som kan spela både som center eller vinge och kan hjälpa laget i alla spelsituationer. Han har goda anfallsegenskaper och är stark i powerplay. Dessutom har han alltid varit en av sitt lags bästa poängplockare, säger sportchefen Antti Tuomenoksa.

I KooKoo blir Ture Linden lagkamrat med svenskarna Axel Holmström, Marcus Davidsson och Joseph Berger. Förra säsongen gjorde KooKoo succé i Liiga och kom tvåa i grundserien samt gick till final för första gången i klubbens historia. Där var KooKoo snubblande nära att också vinna sitt första guld och ledde finalserien mot Tappara med både 2-0 och 3-2 i matcher. KooKoo tappade dock och förlorade med 2-1 i den sjunde och avgörande finalen vilket innebar att Tappara blev mästare ånyo .

Efter vårens finalspel har KooKoo sedan sjunkit som en sten i Liiga. Klubben ligger sist i tabellen sedan man endast vunnit tre matcher och plockat tio poäng på 20 omgångar den här säsongen. KooKoo har därmed redan 14 poäng upp till HPK som ligger ovanför nedflyttningsstrecket och klubben riskerar därmed att åka ut ur Liiga – direkt att ha varit nära sitt första guld.