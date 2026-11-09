Kvalhjälten lämnar Sverige – här är oväntade klubbvalet

Hugo Ollila flyttar till Frankrike.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Efter att ha spelat juniorhockey i Västerås flyttade Hugo Ollila hem till moderklubben Linden Hockey där han var en framträdande spelare i Hockeyettan under ett par år innan flyttlasset gick till Vimmerby.

Det blev fyra säsonger i Vimmerby för Ollila som blev en av kvalhjältarna när klubben gick upp till HockeyAllsvenskan 2024. Hugo Ollila gjorde sju mål och tolv poäng på 13 matcher i kvalet och var således en av de mest framträdande spelarna för att skjuta till Vimmerby.

Under Vimmerbys första allsvenska säsong stod Ollila för tio poäng på 52 matcher i grundserien samt fyra poäng på sju matcher i kvalet för att hålla Vimmerby kvar i HockeyAllsvenskan. Därefter lämnade han klubben och flyttade till Gotland för spel i Visby/Roma förra säsongen.

Hugo Ollila fick lämna Visby/Roma – flyttar till Frankrike

Där var forwarden återigen med om ett avancemang då han var delaktig i Visby/Romas historiska resa för att gå upp till HockeyAllsvenskan. Efter bedriften fick Hugo Ollila dock inte följa med laget upp. Sedan dess har 27-åringen gått klubblös.

Nu är Hugo Ollila dock klar för en ny klubb . Han flyttar nämligen till Frankrike och är klar för Meudon i den franska andraligan.

Där ansluter han sig till vad som håller på att bli lite av en svensk koloni. Ollila blir nämligen den femte svenska spelaren i Meudon. Sedan tidigare har redan Emil Lindblom, Johan Lindholm, Albin Torstensson och Axel Abrahamsson flyttat till klubben. Nu gör Ollila alltså svenskarna sällskap.

Under sin karriär har Hugo Ollila spelat 52 matcher i HockeyAllsvenskan samt gjort 222 matcher i Hockeyettan. Nu flyttar han utomlands för första gången i sin karriär.