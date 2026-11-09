Anton Svensson återvänder till Troja-Ljungby.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Troja-Ljungby åkte ut ur HockeyAllsvenskan i våras efter att ha förlorat med 4-1 i matcher mot Västerås IK. Tillbaka i Hockeyettan förväntades Troja vara ett topplag igen och utmana om att kunna gå tillbaka upp, precis som smålänningarna brukar göra på Division 1-nivå.

Så har det dock inte alls blivit.

Har fått en mardrömsstart i Hockeyettan

I stället befinner sig Troja-Ljungby i kris då laget snarare tillhör botten av tabellen i Hockeyettan Södra. Troja har förlorat sju av de åtta senaste matcherna och har blott tre vinster efter elva omgångar under hösten. Det gör att Ljungby-klubben ligger på 16:e plats, med tio inspelade poäng, och bara har en poäng till godo på lagen som ligger nedanför strecket för negativt kvalspel.

Framför allt defensiven har varit ett stort bekymmer då Troja är sämst i Hockeyettan Södra med 47 insläppta mål på elva matcher.

Anton Svensson återvänder till Troja-Ljungby

Nu väljer klubben därför att agera på marknaden. Under måndagen presenterar Troja-Ljungby att 37-årige målvakten Anton Svensson är klar för en återkomst. Han har skrivit på ett avtal som gäller för resten av säsongen.

– Kul att få tillbaka Anton till Troja. Han kommer bidra med sin rutin och erfarenhet både på och utanför isen, säger huvudtränaren Tobias Törnkvist, som också är en del av klubbens sportgrupp.

Detta blir Anton Svenssons tredje sejour i Troja-Ljungby. Han spelade för klubben i Hockeyettan mellan 2018 och 2020. Han återvände sedan till Troja för spel i HockeyAllsvenskan säsongen 2021/22. De senaste två säsongerna har Svensson spelat för KH Torun i Polen, men nu är han alltså klar för en återkomst till svensk hockey igen.

Anton Svensson har spelat 93 matcher i Hockeyettan under sin karriär där han, förutom Troja, också har representerat Helsingborg, Dalen och Tyringe.