Robert Kimby ger en uppdatering om skadeläget i Djurgården.

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Under måndagen har Djurgården återsamlats igen efter landslagsuppehållet. Då fick landslagsspelarna Liam Pettersson, Theo Stockselius och Mathias Emilio Pettersen vila från dagens träning. Även Sebastian Hartmann saknades på grund av sjukdom.

Glädjande för DIF är dock att två spelare var åter i träning. Viktige kuggen Jacob Josefson har missat en månads spel på grund av en skada medan stjärnvärvningen Lucas Carlsson klev av efter en smäll i segern mot Brynäs innan uppehållet.

Jacob Josefson och Lucas Carlsson tillbaka för Djurgården

I dag var dock båda två tillbaka och tränade för fullt igen.

– Både ”Josef” och Lucas tränade och det är klart att det känns bra, säger huvudtränaren Robert Kimby via klubbens hemsida .

Både Josefson och Carlsson ser då ut att vara tillbaka i spel till torsdagens bortamatch mot Färjestad . För Jacob Josefson är det ett efterlängtad besked.

– Ja, speldugligt skick, säger Josefson och berättar om vägen tillbaka från skadan:

– Tråkigt, men så är det ibland. Det är bara att göra sitt bästa för att vara i form när det är dags att spela

Charles Hudon saknas – missar veckans matcher

Oroväckande för Djurgården är dock att lagets stora offensiva stjärna, Charles Hudon, ännu saknas på grund av skada. Hudon missade båda matcherna mot HV71 och Brynäs innan uppehållet och kanadensaren har ännu inte återhämtat sig.

DIF meddelar nu att Hudon kommer att missa veckans matcher mot Färjestad och Örebro . Det är sedan oklart när forwarden kan vara tillbaka i spel igen.

– Hudon har någon av dagarna här en sista undersökning där vi får se hur lång tid som behövs och om det är någonting att ta hand om eller om det bara är att vänta ut. Där vet vi inte mer än att han inte kommer att träna de här dagarna, säger Robert Kimby.

Charles Hudon leder både interna skytteligan samt interna poängligan i Djurgården. Detta sedan han gjort fem mål och tio poäng på 13 matcher så här långt. 32-åringen var en av DIF:s bästa spelare även förra säsongen då han sköt 15 mål och stod för 31 poäng på 40 matcher under sin första säsong i SHL .