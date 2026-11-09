Arvid Söderblom skickas till AHL efter att ha passerat genom waivers.

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De senaste tre säsongerna har Arvid Söderblom varit en ordinarie NHL-målvakt för Chicago Blackhawks. Nu har 27-åringen dock tappat den statusen.

Under söndagskvällen placerades Söderblom på waivers av Chicago, sedan laget åkt på en rejäl käftsmäll och förlorat med otroliga 9-2 mot Carolina Hurricanes. Arvid Söderblom byttes in halvvägs genom matchen och släppte in tre mål på 16 skott i storförlusten.

Arvid Söderblom skickas till AHL – för första gången sedan 2023



Söderblom har överlag haft en tung start på årets NHL-säsong. Han har varit tydlig backup bakom Spencer Knight och svensken har då inte heller imponerat. Det har blivit förlust för Blackhawks varje gång som Söderblom vaktat kassen. På fem framträdanden under hösten har han då svaga 84,2 i räddningsprocent och 4,67 insläppta mål per match.

När Arvid Söderblom blev uppsatt på waivers innebar det att alla 31 andra NHL-lag kunde göra anspråk på att ta över målvaktens kontrakt. Nu står det dock klart att inget lag plockade upp svensken. Därmed kommer göteborgaren i stället att få rapportera till Chicagos farmarlag Rockford IceHogs i AHL. I stället har Blackhawks kallat upp 24-årige Drew Commesso från farmarligan.

Arvid Söderblom har varit en ordinarie i NHL för Blackhawks de tre senaste säsongerna. När han nu skickas ner till farmarlaget igen skulle svensken kunna få spela i sin första AHL-match sedan 4 maj 2023, alltså för tre och ett halvt år sedan.

Har spelat två VM med Tre Kronor

Söderblom är inne på sin sjätte säsong i Blackhawks organisation. Han kom dit som free agent från Skellefteå AIK 2021 och har sedan dess gjort 117 NHL-framträdanden för klubben samt ytterligare 71 matcher för farmarlaget Rockford Icehogs i AHL.

Arvid Söderblom har varit en del av Tre Kronors VM-lag de två senaste åren. I fjol gjorde han tre matcher under turneringen i Schweiz, men förlorade duellen med Magnus Hellberg om förstaspaden. 2025 var han med och tog VM -brons hemma i Stockholm efter att ha varit tredjemålvakt bakom Jacob Markström och Samuel Ersson. Då blev det inga matcher i den blågula tröjan.

I Sverige spelade han, vid sidan av Skellefteå, juniorhockey för Frölunda HC samt med Tingsryds AIF i HockeyAllsvenskan .