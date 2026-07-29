Tillbaka – efter tuffa tiden: "Det blev räddningen för mig"

Tomas Rydén är tillbaka i Sverige efter tuffa tiden i Oskarshamn.

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För många hockeyspelare runt om i landet är semestern nu över. På de flesta håll har det blivit dags att packa trunken och återsamlas igen inför den stundande säsongen.

Så är även fallet för Tomas Rydén.

Han är hemma i Karlstad men ska om två dagar packa ner sitt liv och flytta in i den nya lägenheten i Vimmerby. Därefter ska han och resten av laget samlas för att kickstarta försäsongen på måndag.

– Det är en pirrig och rolig känsla. Det är väl mycket som har förändrats på de här åren som man har varit iväg, men också mycket som inte har förändrats. Det är i princip samma klubbledning och samma personer runt omkring som är kvar. Det är en väldigt bra känsla att få komma till någonting där man vet hur allt funkar och vet hur det känns, säger Tomas Rydén till hockeysverige.se inför återkomsten till Vimmerby.

Tomas Rydén är tillbaka i Vimmerby: "Har stor betydelse för mig"

Den 32-årige värmlänningen, som fyller 33 till hösten, spelade i Vimmerby i Hockeyettan mellan 2018 och 2021. Under de tre säsongerna växte Rydén ut till en toppmålvakt på Ettan-nivå innan han tog klivet till HockeyAllsvenskan .

Fem år efter att han tog farväl av Vimmerby är Rydén tillbaka och ska dra på sig VH-tröjan igen. I våras presenterades det att Rydén återvänder till klubben efter att ha spelat i danska Rødovre Mighty Bulls förra säsongen.

– Ända sedan jag lämnade har jag egentligen alltid haft en tanke om att det vore jävligt kul att komma tillbaka och spela i Vimmerby igen. Jag hade tre väldigt fina år här, både personligt och lagmässigt, och det är en klubb som jag bryr mig väldigt mycket om, med personer som jag gillar och uppskattar, säger burväktaren och fortsätter:

– Jag kom i kontakt med Pelle (Johansson, sportchef) ganska tidigt efter säsongen och när det väl blev aktuellt var det ingenting att tveka på. Jag har sagt det tidigare men det känns lite som att komma hem på något sätt.

Tomas Rydén är en allsvensk målvakt återigen.

Foto: Mats Andersson/Bildbyrån

Tiden i Vimmerby var viktig för din karriär så det måste verkligen vara en klubb som betyder mycket för dig?

– Ja, jag kom dit som 24- eller 25-åring och hade bara spelat tre säsonger i Hockeyettan med Köping, som också är en klubb som hjälpte mig mycket. När jag väl tog klivet till Vimmerby blev det ett snäpp till och en nivå upp med allting. Där kom man till ett ställe som hade visioner och drömmar och det gick bra för både mig och laget. Tyvärr gick vi ju aldrig hela vägen även om vi alltid var och nosade på Play-Off 3 och även nosade på kvalserien något år.

– Så absolut är det så att tiden i Vimmerby har haft en stor betydelse för mig. Det var också via Vimmerby som jag tog klivet till Allsvenskan med Tingsryd . Det känns faktiskt nästan privilegierat att få möjligheten att komma tillbaka och spela här igen, men nu i HockeyAllsvenskan.

"Kommer tillbaka med mycket erfarenhet"

Tomas Rydén kommer närmast från ett och ett halvt år i utlandet där han först spelade för VHK Vsetín i tjeckiska andraligan och sedan flyttade till Danmark för spel i Rødovre Mighty Bulls.

– Man tar framför allt med sig mycket erfarenheter. Det är ny mat, nya kulturer och två nya språk. Sedan är det också en helt annan typ av hockey i båda länderna. Det är inte lika uppstyrt som det är här hemma i Sverige och man fick anpassa sig efter det och tänka om lite grann. Det är ju mindre rinkar i vissa klubbar där också.

– Det har varit en stor erfarenhet och man växer också som person av att få uppleva något nytt på det sättet. Så jag kommer nog tillbaka till Vimmerby med mycket mer erfarenhet än vad jag hade senast jag var här.

Tomas Rydén hade tre starka säsonger i HockeyAllsvenskan med Tingsryd.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Tuffa tiden i Oskarshamn: "Det blev räddningen för min del"

Efter att ha lämnat Vimmerby 2021 tillbringade Tomas Rydén tre säsonger i Tingsryd innan han fick chansen i SHL på lån hos Oskarshamn säsongen 2023/24. Han blev sedan kvar i Oskarshamn efter klubbens degradering till HockeyAllsvenskan men sedan gick det inte alls som förväntat.

Rydén fick en tuff start på säsongen 2024/25 och har tidigare berättat att han mådde dåligt och sökte hjälp hos sina tränare och dåvarande sportchefen Oscar Alsenfelt utan att få någon respons. I slutändan blev han utfryst av klubben och fick inte träna med resten av laget innan han fick sparken under julen 2024 .

Efter det trista slutet i Oskarshamn flyttade Rydén till Tjeckien och studsade tillbaka. I VHK Vsetín stod han för en stark avslutning på säsongen och hittade också tillbaka till glädjen för hockeyn.

Hur viktig var den tiden i Tjeckien efter hur allt blev i Oskarshamn?

– Det är klart att säsongen i Oskarshamn inte blev som någon av oss hade tänkt. Det var en tuff period för mig men det är någonting som jag har lagt bakom mig nu.

– Men att få komma till Tjeckien och försöka hitta glädjen i sporten igen, det blev räddningen för min del. Där började jag tycka att hockeyn var kul igen. Det gick bra hockeymässigt, både personligt och för laget, där vi vann serien men sedan tyvärr förlorade 'game seven' i semifinalen. Annars var allt bra där och jag hade skitkul under tiden i Tjeckien.

Efter den tunga perioden i Oskarshamn återfann Rydén glädjen i Tjeckien.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

"Jag kände att jag ville vara hemma och spela i HockeyAllsvenskan igen"

Det blev en och en halv säsong utomlands innan Tomas Rydén sökte sig tillbaka till HockeyAllsvenskan och skrev på för Vimmerby.

Var du hela tiden inställd på att komma tillbaka till Sverige?

– Ja, jag har haft den känslan att jag har velat komma tillbaka. Nu har jag varit iväg och har testat på att spela utomlands, men jag kände att jag ville vara hemma i Sverige och spela i HockeyAllsvenskan igen. Speciellt att komma till en klubb som jag känner så väl.

– Vimmerby är en fantastisk klubb att vara i. Det är en liten organisation men som gör så mycket. Det är så många människor runt omkring som verkligen brinner för klubben och gör allt för den. Jag ville tillbaka hit.

Med tanke på hur det gick senast du spelade i Allsvenskan, känner du att du har något att bevisa nu?

– Nja, jag vet inte om jag skulle använda ordet bevisa... Jag vet ju vad jag själv går för. Jag vet vad jag kan göra, vad min nivå är och hur bra jag kan vara när jag är på topp. Sedan sätter jag också en hög press på mig själv att prestera.

– Jag kommer hit till Vimmerby för att hjälpa laget att vinna så många matcher som vi bara kan, sedan får vi se hur långt det kan bära.

Tomas Rydén tillbringade tre år i Vimmerby och är nu tillbaka i klubben.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Vimmerby siktar högre: "Ska etablera oss ännu mer"

Vimmerby Hockey ska nu gå in i sin tredje säsong i HockeyAllsvenskan. 2024/25 klarade de sig kvar efter att ha slagit ut Tingsryd i det allsvenska kvalet med 4-3 i matcher. Förra säsongen säkrade dock klubben kontraktet med god marginal och landade in på tolfte plats med 61 poäng, sju poäng före Västerås under kvalstrecket.

Nu hoppas föreningen kunna ta ytterligare ett kliv uppåt.

– Jag kan tänka mig att målet är att vi ska etablera oss ännu mer. De indikationer som jag har fått när jag har pratat med Eric (Karlsson, huvudtränare) och Pelle (Johansson, sportchef) är att de inte är nöjda. De eftersträvar att vara ännu bättre och Vimmerby ska etablera sig mer. Det är jäkligt kul att komma till en klubb som vill någonting och jag hoppas kunna hjälpa Vimmerby att nå det målet, avslutar Tomas Rydén.